Noorwegen verhoogt terreurniveau na dodelijk schietincident in homobar Oslo

In de Noorse hoofdstad Oslo zijn bij een schietpartij vannacht twee mensen omgekomen en 21 anderen gewond geraakt, van wie verschillende zwaargewond. Een intussen opgepakte persoon opende het vuur nabij en in de nachtclub London, die in de homogemeenschap populair is.

Een politiewoordvoerder zegt aan Aftenposten dat er drie plaatsen delict waren: nabij de nachtclub London, in de Herr Nilsen Jazz Club en op de plaats van arrestatie. De clubs bevinden zich in de uitgaanswijk van de Noorse hoofdstad. Deze week wordt op verschillende plaatsen in Oslo de Pride gevierd.

Om 1.14 uur vannacht kwam een oproep bij de politie binnen, vijf minuten later werd een verdachte opgepakt. Er werden daarbij twee wapens in beslag genomen. De plaatselijke politie beschouwt de schietpartij als een terreurdaad: het terreurniveau in het land werd opgeschroefd.

“Alles wijst er nu op dat slechts één persoon deze feiten begaan heeft”, zei politieverantwoordelijke Tore Barstad tijdens een persmoment eerder vandaag. Die vermoedelijke dader is een man van Iraanse afkomst die bekend was bij de ordediensten, zij het niet voor zware feiten.

Toch wordt het risico op verdere terreur niet uitgesloten. De voor vandaag geplande Pride-optocht is afgelast, de politie-aanwezigheid in Oslo is versterkt.

Van de 21 gewonden werden er acht naar een ziekenhuis overgebracht, drie van hen zouden er erg aan toe zijn. Andere gewonden kregen ter plaatse de nodige verzorging.

Ooggetuigen

Een verslaggever van de Noorse publieke publieke omroep ‘NRK’, die de feiten zag gebeuren, zegt dat hij een man met een tas zag die de club naderde, een wapen uit die tas haalde en begon te schieten.

Een andere ooggetuige zei tegen de Noorse krant ‘Dagbladet’ dat hij “15 tot 20 schoten” hoorde, waarop paniek ontstond en mensen begonnen te rennen. De mensen stonden - voor de schoten werden afgevuurd - in de rookruimte vlak buiten de club.