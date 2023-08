Noorwegen en Zweden zwaar geteisterd door storm ‘Hans’

De storm trof de afgelopen dagen eerst Zweden en daarna Noorwegen. Bij Hudiksvall, ongeveer 300 kilometer ten noorden van de Zweedse hoofdstad Stockholm, ontspoorden maandag twee wagons van een passagierstrein nadat de spoordijk het begaf door hevige regenval.

Dinsdag was de situatie ook erg gespannen in de Zweedse stad Åre nadat rivier Susabacken buiten haar oevers trad. Op beelden zijn ondergelopen straten te zien en hoe de grond onder een pizzeria was weggespoeld door watermassa’s. In de stad Göteborg stond het gebied van de vissershaven dinsdag ook onder water nadat de rivier de Göta buiten haar oevers trad.

De grond onder een pizzeria in Åre is weggespoeld. Beeld ANP / EPA

Schade in de Zweedse stad Åre. Beeld AFP

Het slechte weer veroorzaakte ook verkeershinder: veel wegen werden afgesloten en treinen en veerboten geannuleerd. Ook inwoners van het skigebied Åre werden gewaarschuwd om uit de buurt te blijven van de Susabacken-stortvloed. Dat meldde de Zweedse crisisinformatiewebsite Krisinformation.

Tegelijkertijd belemmert het weer op dit moment de reddingspogingen. Het blussen van een bosbrand nabij de stad Klitmoller werd vrijwel onmogelijk gemaakt door de harde wind.

Het Noorse Meteorologisch Instituut verwacht dat het extreme weer ook woensdag grote hoeveelheden regen brengt, vooral ten noorden van Oslo. Ook in het zuidwesten van Zweden is code rood afgekondigd voor hoge waterstanden. In nog andere delen van het land geldt code oranje.

In Hemsedal, in het Noorse binnenland, filmden omstaanders hoe een grote stacaravan in de rivier is beland en wordt meegesleurd door de hevige stroming. De caravan botst uiteindelijk tegen een brug, waarna ze vast komt te zitten en door de kracht van het water vernietigd wordt. Volgens een campinguitbater uit de buurt is de caravan van zijn terrein afkomstig, zegt hij aan de Noorse omroep NRK.

Verpleegster Ingrid-Marie Nyborg (L) krijgt hulp van leden van het reddingsteam om naar haar werk te gaan, in Oslo, Noorwegen. Beeld ANP / EPA