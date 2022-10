Noord-Korea vuurt raket af die over Japans grondgebied vliegt: ‘Barbaarse actie’

In Japan ging na de lancering het J-Alert af, waardoor op televisie bewoners van het noorden en noordoosten werden gewaarschuwd dat er een raket was afgevuurd die de kant van het meest noordelijke hoofdeiland van Japan, Hokkaido, en de noordoostelijke prefectuur Aomori op leek te komen. Het treinverkeer in die regio werd stilgelegd. Uiteindelijk belandde de raket aan de andere kant van het eiland in de Stille Oceaan.

Kabinetschef Hirokazu Matsuno liet maandag namens de Japanse overheid weten dat de autoriteiten de details van de lancering nog analyseren. Maar hij kon zeggen dat de raket om 07.22 uur plaatselijke tijd (0.22 uur Belgische tijd) was afgevuurd vanuit Noord-Korea, over de Japanse regio Tohoku in het noordoosten was gevlogen en uiteindelijk terecht is gekomen in de Stille Oceaan, buiten Japans grondgebied. Er zijn volgens Matsuno geen gewonden gevallen en er is geen schade gemeld.

‘Barbaarse actie’

Zowel Japan als Zuid-Korea heeft de lancering sterk veroordeeld. De Japanse premier Fumio Kishida noemde de actie “barbaars” en de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol liet weten dat Noord-Korea kan rekenen op een stevige reactie van de internationale gemeenschap.

De lancering was de vijfde in tien dagen. Vorige lanceringen vonden plaats kort na het bezoek van de Amerikaanse vicepresident Kamala Harris aan Zuid-Korea, die donderdag Yoon Suk-yeol ontmoette. Beiden veroordeelden toen de “provocerende, nucleaire retoriek en testen met ballistische raketten” van Noord-Korea.

Een nieuwsbericht op tv in een station in Seoul over de lancering van de raket door Noord-Korea. Beeld ANP / EPA

VS overleggen met bondgenoten

De nationaal veiligheidsadviseur van de VS heeft al met zijn Zuid-Koreaanse en Japanse ambtgenoten gesproken over de raketlancering van Noord-Korea. Volgens een woordvoerster van de Amerikaanse nationale veiligheidsraad is in beide gesprekken een “passende en krachtige gezamenlijke internationale respons” op de actie van Noord-Korea besproken. “Nationaal veiligheidsadviseur Jake Sullivan heeft daarbij benadrukt dat de VS vastbesloten zijn Japan en Zuid-Korea te verdedigen”, aldus Adrienne Watson maandagavond lokale tijd in een statement.

De zegsvrouw liet weten dat de VS de “roekeloze” beslissing van Noord-Korea om de raket af te vuren ten zeerste afkeuren. “Deze actie destabiliseert en toont aan dat Noord-Korea schaamteloos de resoluties van de VN-Veiligheidsraad en de internationale veiligheidsnormen negeert.”