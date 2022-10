Noord-Korea jaagt militaire spanningen op met straaljagers en rakettesten

Het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA meldde dat de straaljagers uitrukten als reactie op militaire activiteiten van Zuid-Korea. Al is na het einde van de Korea-oorlog (1950-1953) de vrede tussen Seoul en Pyongyang nooit officieel getekend, er vliegen bijna nooit straaljagers zo dichtbij de demarcatielijn tussen noord en zuid. Vorige week bleven Noord-Koreaanse gevechtsvliegtuigen veel verder weg van de grens, maar donderdagnacht plaatselijke tijd naderden ze de scheiding tussen de twee Korea’s boven zee tot twaalf kilometer, waarop Zuid-Korea F-35’s en andere gevechtsvliegtuigen inzette. Boven land bleven de Noord-Koreaanse piloten op 25 kilometer van de demarcatielijn.

Kort nadat de straaljagers waren uitgerukt, maakte Pyongyang bekend donderdag ook een ballistische raket te hebben afgeschoten, die volgens het Japanse ministerie van Defensie in de buurt van de Japanse Zee terechtkwam. Dit was een korteafstandsraket, maar woensdag was de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un persoonlijk aanwezig bij de lancering van nog eens twee langeafstandsraketten, aldus KCNA. Het staatspersbureau tekende uit Kims mond op dat die test aantoont dat Noord-Korea in staat is aanvallen met kernwapens op steeds grotere afstanden uit te voeren.

Nucleaire oefening

Eerder deze week meldde Pyongyang dat de barrage van raketlanceringen de afgelopen weken onderdeel zijn van ‘een tactische nucleaire oefening’, als reactie op militaire oefeningen die de Verenigde Staten en Zuid-Korea houden. Volgens Zuid-Koreaanse en Japanse militaire deskundigen heeft Kim zo’n vertrouwen in zijn wapenarsenaal dat de aanwezigheid van een Amerikaans vliegdekschip bij die oefeningen hem niet imponeerde.

In september 2021 en januari dit jaar testte Noord-Korea al ‘strategische kruisraketten’ die met een kernwapen zouden kunnen worden uitgerust, een topprioriteit voor het Noord-Koreaanse regime. Bij de jongste ronde rakettesten zijn voor zover bekend voor het eerst legereenheden betrokken, die zijn belast met oorlogsvoering met tactische kernwapens.

Het doel van deze oefening is volgens Noord-Korea een simulatie van aanvallen op zowel Amerikaanse als Zuid-Koreaanse doelen. Het Amerikaanse doel bestaat waarschijnlijk uit de Amerikaanse legerbases op het Zuid-Japanse eiland Okinawa. Dat ligt op 1400 kilometer van het Koreaanse schiereiland, dus net als de rest van Japan binnen bereik van het donderdag geteste type ballistische raket, dat volgens Pyongyang 2000 kilometer kan overbruggen.

Hoewel niet kan worden gecontroleerd of dit grootspraak is of dat er daadwerkelijk zoveel vooruitgang met de ontwikkeling van langeafstandsraketten is geboekt, vindt de Japanse regering deze ontwikkelingen zeer zorgelijk. Vorige week dinsdag vloog een Noord-Koreaanse langeafstandsraket over Hokkaido in het noorden van Japan, tot schrik van de bevolking daar. Het Japanse ministerie van Defensie is dan ook van plan het bereik van zijn eigen raketten tot 1000 kilometer te vergroten.

Veiligheidsbeleid Biden

In dat licht bezien is het opvallend dat Noord-Korea nauwelijks een rol speelt in het woensdag uitgerolde nieuwe veiligheidsbeleid van de Amerikaanse president Joe Biden. Die lang uitgestelde veiligheidsstrategie draait om Rusland op de korte termijn, terwijl China als het grootste veiligheidsprobleem op de lange termijn wordt aangewezen. Biden zegt met ‘gestage diplomatieke inspanningen’ tot ontmanteling van het Noord-Koreaans kernwapenprogramma te willen komen. Pyongyang zegt echter al langer geen belangstelling voor onderhandelingen te hebben. Noord-Korea zou uit zijn op de hoofdprijs: erkenning als nucleaire macht, opheffing van de internationale sancties en uiteindelijk het vertrek van de bijna 30.000 Amerikaanse militairen die in Zuid-Korea zijn gestationeerd.