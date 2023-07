Noord-Korea dreigt met neerhalen Amerikaans gevechtsvliegtuig

Amerikaanse verkenningsvliegtuigen zouden kortgeleden het Noord-Koreaanse luchtruim zijn binnengedrongen, zegt het ministerie van Defensie van Noord-Korea in een verklaring die is vrijgegeven door staatspersbureau KCNA. Pyongyang noemt de actie daarin een provocerende spionagedaad.

“Het valt niet uit te sluiten dat zich een schokkend incident voordoet waarbij een strategisch verkenningsvliegtuig van de Amerikaanse luchtmacht wordt neergeschoten boven de Oostzee”, aldus een Noord-Koreaanse militaire woordvoerder.

Ook stelt Pyongyang aan de kaak dat een Amerikaanse nucleaire onderzeeër de wateren rond het Koreaanse schiereiland recentelijk is binnengevaren. Die onderzeeër arriveerde vorige maand in de Zuid-Koreaanse haven van Busan. Daarmee komt een kernwapenconflict dichterbij, aldus Noord-Korea. Bondgenoten Zuid-Korea en de de VS houden regelmatige gezamenlijke militaire oefeningen.

Ook in de oorlog in Oekraïne staan de VS en Noord-Korea lijnrecht tegenover elkaar. Washington heeft gezegd dat Noord-Korea Rusland wapens levert en vreest dat Pyongyang de wapenleveringen gaat vergroten in ruil voor voedselhulp aan het verarmde land.