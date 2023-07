Noord-Korea arresteert Amerikaanse man die zonder toestemming militaire grens oversteekt

Een Amerikaan is dinsdag tijdens een tour langs de Zuid- en Noord-Koreaanse grens ongeoorloofd Noord-Korea binnengelopen. De persoon is volgens de VN-missie in Panmunjom, aan de wapenstilstandslijn die de twee Korea’s scheidt, op Noord-Koreaans terrein gestapt en gearresteerd. De missie probeert naar eigen zeggen het incident op te helderen en op te lossen en gaat erover in contact met de Noord-Koreaanse strijdkrachten.

Het is niet bekendgemaakt om wie het gaat. Volgens Zuid-Koreaanse media zou het om een man gaan die militair is en als toerist een rondleiding volgde. De Amerikaan bezocht de Gezamenlijke Veiligheidszone (JSA), circa 50 kilometer ten noorden van de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. Daar is een opening in de scheiding tussen de twee Korea’s en het is ook een toeristische trekpleister. De toenmalige Amerikaanse president Donald Trump wandelde hier in 2019 ook even op Noord-Koreaans terrein tijdens zijn ontmoeting met de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un.

Noord- en Zuid-Korea hebben officieel geen grens maar slechts een wapenstilstandslijn, waar het front was in 1953 toen de Koreaanse oorlog na drie jaar werd gestaakt. Formeel is er nooit vrede gesloten tussen de twee landen.

Het incident komt op een moment dat een bilaterale overleggroep van Zuid-Koreaanse en Amerikaanse functionarissen dinsdag in Seoel bijeenkwam om te praten over de nucleaire dreigingen van Noord-Korea.