Noord-Korea: “Amerikaanse militair die land binnenliep zocht asiel”

Volgens staatspersbureau KNCA “koestert hij negatieve gevoelens” ten opzichte van het Amerikaanse leger, wegens de “onmenselijke behandeling en rassendiscriminatie” die hij er zou hebben ervaren. Ook zou de militair, die zwart is, de Noord-Koreanen hebben toevertrouwd dat hij “gedesillusioneerd” is over de ongelijke Amerikaanse samenleving.

Het is de eerste keer dat de Noord-Koreaanse autoriteiten commentaar geven op de grensoverschrijding. Er zijn nog altijd geen gesprekken geweest tussen Pyongyang en Washington over de in Noord-Korea verblijvende Amerikaanse militair.

De 23-jarige Travis King bezocht op 18 juli Panmunjom, aan de wapenstilstandslijn die de twee Korea’s scheidt, en liep tijdens een toeristische rondleiding opeens Noord-Koreaans grondgebied in, waar hij werd aangehouden. Niet lang voor zijn geruchtmakende actie had King twee maanden vastgezeten in een Zuid-Koreaanse gevangenis.