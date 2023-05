Nooit zaten er meer kleuters in het buitengewoon onderwijs: ‘We zien vooral de ‘vagere’ diagnoses toenemen’

Terwijl het een jaar geleden nog om 2.650 kleuters ging, zijn er nu zo’n 2.739 kleuters in het buitengewoon onderwijs ingeschreven. Dat blijkt uit een telling van het Departement Onderwijs en Vorming in februari. De definitieve cijfers zijn er pas tegen het einde van het jaar, maar zullen normaal weinig verschillen van deze telling. Het is nu al duidelijk dat de stijging van de afgelopen vijf jaar zich voortzet.

Ook bij het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), dat een verslag moet opstellen voordat een kind naar het buitengewoon onderwijs kan, merken ze een stijging in het aantal zorgvragen. “We zien vooral de ‘vagere’ diagnoses toenemen”, zegt Stefan Grielens van het CLB. “Daarmee bedoelen we de stoornissen die zich niet bij iedereen op dezelfde manier manifesteren, zoals autisme, gedragsproblemen of een zwakke begaafdheid.”

Onderzoek naar een verklaring is er vooralsnog niet. Maar Grielens ziet een dubbele tendens: “Enerzijds heeft het te maken met de versoepeling van de instapwaarden voor kleuters in het buitengewoon onderwijs. Anderzijds krijgen wij signalen dat er ook gewoon meer zwakke kleuters op school zitten. Jonge kinderen hebben tijdens de coronapandemie ontwikkelingskansen gemist, en komen minder voorbereid naar de klas.” Katholiek Onderwijs Vlaanderen wijst er bovendien op dat scholen zich door het lerarentekort overbevraagd voelen en daarom misschien sneller leerlingen doorverwijzen.

Lange wachtlijsten

Niet alleen kleuters, maar ook oudere kinderen belanden steeds vaker in het buitengewoon onderwijs, met lange wachtlijsten tot gevolg. Dat is opvallend, want sinds de invoering van het M-decreet is het juist de bedoeling om hen meer op de ‘reguliere’ schoolbanken te houden.

Met het nieuwe leersteundecreet, dat woensdag in het Vlaams Parlement goedgekeurd werd, wil minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) de tekortkomingen van het M-decreet aanpakken. Zo worden er leersteuncentra opgericht waar ouders en scholen met vragen terechtkunnen en krijgen zorgondersteuners een eigen statuut. Daarnaast komen er volgend schooljaar nog 625 extra plaatsen in het buitengewoon onderwijs, bovenop de 5.000 plaatsen die de Vlaamse regering eerder creëerde. Volgens het kabinet van Weyts kan de verklaring voor de stijging ook gevonden worden in die extra plaatsen.

Volgens Vlaams Parlementslid Johan Danen (Groen) zal het nieuwe decreet de stijging alleen nog maar versterken: “Inclusie als eerste optie, dat was het uitgangspunt van het M-decreet. Die ambitie wordt nu teruggedrongen naar ‘gewoon onderwijs als het kan, buitengewoon onderwijs wanneer het nodig is’. Zo zal de minister alleen nog meer kinderen uit het regulier onderwijs weren.”

Ook Grielens betwijfelt of we met het leersteundecreet echt grote stappen richting meer inclusief onderwijs zullen zetten. “Maar het is wel een nieuwe start sinds het M-decreet. Het zal ons hopelijk wat meer doen nadenken over hoe we die kinderen zich thuis kunnen laten voelen op een reguliere school.”