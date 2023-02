▶ Nooit eerder vertoonde beelden uit 1986 vrijgegeven van wrak Titanic: ‘Het was spookachtig’

Medewerkers van de Amerikaanse onderzoeksinstelling Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) maakten de beelden op zo’n drie kilometer diepte, slechts enkele maanden nadat onderzoekers in 1985 het wrak hadden ontdekt.

Verscheidene documentaires over de Titanic toonden sindsdien enkele van die oorspronkelijke beelden, maar woensdag werd op YouTube voor het eerst een langere video van 80 minuten ruwe beelden vrijgegeven.

1.500 doden

De Titanic voer op 15 april 1912 tijdens zijn eerste reis van het Engelse Southampton naar New York tegen een ijsberg. Het schip, dat zo goed als onzinkbaar werd geacht, was destijds de grootste oceaanlijner in gebruik. Meer dan 1.500 mensen kwamen om bij het scheepsongeluk, dat wereldwijd verontwaardiging veroorzaakte omwille van het gebrek aan reddingssloepen.

De Titanic bij het vertrek uit Southampton. Beeld Bettmann Archive

Pas op 1 september 1985 werd het in twee delen gebroken schip ontdekt door een team van het WHOI en het Frans Nationaal Instituut voor Oceanografie voor de kust van de Canadese provincie Newfoundland.

Tijdens elf duikexcursies in juli 1986 werden beelden gemaakt vanuit een bemande duikboot en met een klein, op afstand bediend vaartuig dat door kleine ruimtes kon manoeuvreren.

‘Muur van staal’

Robert Ballard was een van de oceanografen aan boord van de bemande duikboot Alvin. “Het eerste wat ik op tien meter uit de duisternis zag opdoemen was een muur, een gigantische muur van staal die meer dan 30 meter boven ons uitstak”, vertelde hij woensdag tijdens een interview vanuit de Amerikaanse staat Connecticut. “Ik keek nooit naar beneden naar de Titanic. Ik keek omhoog naar de Titanic. Niets was klein”, zei hij.

Terwijl de Alvin weer naar het wateroppervlak steeg, kreeg Ballard de patrijspoorten van het schip te zien. “Het was alsof mensen naar ons terugkeken. Het was behoorlijk spookachtig”, herinnert hij zich. Er was geen spoor meer van menselijke lichamen, maar hij zag wel schoenen, onder andere een paar schoenen die van een moeder en van een baby leken te zijn. Het leken wel grafstenen die de plek markeerden waar enkele van de omgekomen opvarenden te ruste werden gelegd. “Nadat de Titanic zonk, stierven degenen die geen reddingsvest hadden aan onderkoeling en hun lichamen zonken naar beneden”, aldus Ballard.

Robert Ballard tijdens het onderzoek van het wrak van de Titanic, in juli 1986. Beeld via REUTERS

25 jaar ‘Titanic’

De onthulling van de beelden gaat gepaard met de nieuwe release van Titanic, naar aanleiding van de 25ste verjaardag van de film die Oscars in de wacht sleepte, waaronder die voor beste film.

“Meer dan een eeuw na het verlies van de Titanic blijven de menselijke verhalen die het grote schip belichaamde weerklinken”, zegt Titanic-regisseur James Cameron in een verklaring. “Zoals velen was ik gefascineerd toen Alvin en Jason Jr. (het onbemande vaartuig, red.) zich naar het wrak begaven. Met de vrijgave van deze beelden helpt WHOI een belangrijk deel van een verhaal te vertellen dat generaties overspant en de hele wereld rondgaat.”

Jason Jr. maakt beelden van de Titanic in 1986. Beeld AP