Noodweer op Corsica: windstoten tot 224 kilometer per uur, minstens drie doden en reddingsacties op zee

Het eerste overlijden vond plaats op een camping in Balagne. Het tweede slachtoffer, een 13-jarig meisje, viel te betreuren op camping Le Sagone in de stad Vico. Een 72-jarige vrouw stierf toen een afgerukt dak van een hut op haar auto belandde. Minstens twaalf andere personen liepen verwondingen op.

De schade is aanzienlijk. Door de onweersbuien kwamen zeker 45.000 huishoudens op het eiland in de Middellandse Zee zonder stroom te zitten.

Front orageux apocalyptique sur le golfe d’Ajaccio. #UrgenceClimat pic.twitter.com/AzGt5bM6iv — AndreLoesekrugPietri (@andrepietri) 18 augustus 2022

Indrukwekkende beelden op sociale media tonen hoe hevig het noodweer heeft huisgehouden. De situatie is vooral ernstig op het westelijk deel van het eiland. De brandweer heeft momenteel nog de handen vol met het vrijmaken van wegen en reddingen op zee. Ook enkele gebouwen zijn overstroomd.

Météo-France meldt dat er vandaag in Marignana een windstoot van 224 kilometer per uur is gemeten en een van 197 kilometer per uur in Calvi. Ook in de grootste stad van het eiland, Ajaccio, waait het hard. Het weerstation van Parata registreerde al een windstoot van 158 kilometer per uur en het weerstation van Campo dell’Oro tekende een windstoot van 131 kilometer per uur op.

Volgens de voorspellingen van Météo-France komen er nog hevige regenbuien aan, die mogelijk grote schade kunnen aanrichten want er wordt 50 tot 80 liter per vierkante meter verwacht. In de loop van de middag zou het weer even moeten beteren.

Maar in de nacht van donderdag op vrijdag krijgt het Île de beauté opnieuw af te rekenen met onweer, stevige windstoten en regen. De onweersbuien zouden dan vrijdagochtend richting Italië trekken.