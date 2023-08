Noodweer blijft Slovenië teisteren: vijf Nederlanders vermist

De Sloveense premier Robert Golob zei volgens het Sloveense persbureau STA dat het de ergste natuurramp is die het land in meer dan dertig jaar heeft getroffen. 16.000 huishoudens kwamen zonder stroom te zitten. Bij het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn vijf Nederlanders als vermist opgegeven in Slovenië na het noodweer van de afgelopen dagen. Het zijn met name meldingen van familieleden die geen contact hebben kunnen krijgen met in Slovenië verblijvende Nederlanders, vermoedt een woordvoerder.

In het noorden van Slovenië viel in 24 uur tijd de hoeveelheid neerslag die normaal gesproken in een hele maand valt. Een belangrijke autoweg, die de hoofdstad Ljubljana verbindt met het noorden van het land, is op meerdere plekken afgesloten. Dat blijft volgens de Oostenrijkse radiozender ORF waarschijnlijk tot zondagavond zo. Ook veel grensovergangen tussen Oostenrijk en Slovenië zijn dicht vanwege het aanhoudende noodweer. Meerdere dorpen in het getroffen gebied zijn volgens autoriteiten door het water van de buitenwereld afgesloten.

Ook het zuiden van Oostenrijk kampt met overstromingen. De aanhoudende regen maakt het voor de Oostenrijkse reddingsdiensten moeilijk om de nodige hulp te bieden. Verschillende campings in de zuidelijke provincies Karinthië en Stiermarken zijn ontruimd. Er wordt gewaarschuwd voor nog meer zware regenval.

In Kroatië zijn ook de hulpdiensten gemobiliseerd uit vrees dat de overstromingen zich zouden verspreiden. In het noorden van Kroatië steeg het waterpeil in de rivieren aanzienlijk.