Noodtoestand afgekondigd in Ecuador nadat politicus wordt doodgeschoten, verkiezingen gaan door

Politicus Villavicencio (59) werd in het hoofd geschoten nadat hij een campagnebijeenkomst verliet op een school in de hoofdstad. Hij was kandidaat voor de centrumpartij Construye (‘Bouwt’). Eerder kaartte hij als parlementariër corruptie aan in grote infrastructuur- en olieprojecten en schreef hij als journalist over verdoezeling van miljoenen dollars bij lucratieve oliecontracten. Zijn slogan als presidentskandidaat was: “Het is tijd voor moed.”

Na de aanslag werd Villavicencio zwaargewond overgebracht naar een ziekenhuis, waar hij stierf. Er vielen ook negen gewonden bij de schietpartij. Volgens het openbaar ministerie kwam een van de daders om het leven, zes andere verdachten werden nadien gearresteerd.

De anti-explosievendienst controleerde de omgeving na de moord. Beeld REUTERS

Noodtoestand

President Guillermo Lasso riep na de aanslag voor een periode van zestig dagen de noodtoestand uit. Hij kondigde ook drie dagen van nationale rouw af. “Het valt niet te ontkennen dat de georganiseerde misdaad is doorgedrongen tot de staat en politieke organisaties”, stelde hij. “De strijdkrachten zijn vanaf dit moment in heel het land gemobiliseerd om de veiligheid van burgers, de rust van het land en de vrije en democratische verkiezingen van 20 augustus te garanderen”, aldus Lasso. De verkiezingen gaan voorlopig dan ook gewoon door.

Wat de reden is voor de aanslag en wie erachter zit, is niet bekend. Villavicencio was een van de meest uitgesproken kandidaten over de link tussen de georganiseerde misdaad en overheidsfunctionarissen. Hij beloofde als president corruptie en belastingontduiking tegen te gaan. De oud-journalist voerde ook campagne met het plan om met particuliere investeringen in de landbouw banen te creëren.

Dieptepunt

De moord op de politicus is een nieuw dieptepunt in een land dat een golf van geweld doormaakt. Vorige maand werd de burgemeester van kuststad Manta vermoord. Ook gingen criminele bendes elkaar te lijf in een gevangenis in de stad Guayaquil en kwamen zeker dertig mensen om. In mei ontsnapte een andere burgemeester ternauwernood aan een aanslag.

Sinds 2021 zijn criminele groepen verwikkeld in een dodelijke strijd om drugssmokkelroutes. Jarenlang oogde Ecuador als een rustige uithoek in de kop van Zuid-Amerika, omringd door cocaïneproducenten Colombia en Peru. Maar de rust in Ecuador is definitief voorbij. Het geweld vindt steeds vaker midden in het publieke leven plaats.

Vijandig parlement

De moord op de presidentskandidaat verstoort op brute wijze de verkiezingscampagne. Het Zuid-Amerikaanse land moet naar de stembus nadat de huidige rechtse president Lasso een punt zette achter zijn eigen regering en vervroegde verkiezingen aankondigde.

Hij lag al tijden in de clinch met een vijandig parlement en nam de vlucht naar voren voordat het parlement een afzettingsprocedure tegen hem kon beginnen. Die eerste ronde levert naar alle waarschijnlijkheid nog geen nieuwe president op.

Links op kop

Momenteel leidt de linkse kandidaat Luisa Gonzalez in de peilingen met een kleine 30 procent. Zij heeft de steun van de links-populistische oud-president Rafael Correa (2007 - 2017) die nog steeds populair is in Ecuador, ondanks het feit dat hij in eigen land is veroordeeld voor omkoping in een groot corruptieschandaal en daarom als politiek vluchteling in België woont.

Na de linkse Gonzalez volgen in de peilingen de links-activistische inheemse kandidaat Yaku Pérez en de neoliberale Otto Sonnenholzner. De hang naar links is niet verwonderlijk. Ecuador kampt sinds de coronapandemie met een kwakkelende economie en hoge werkloosheid.

Als parlementariër had Villavicencio de president gesteund. Tot onvrede van de oppositie hield hij een afzettingsprocedure tegen. Lasso trok alsnog de stekker uit zijn regering en maakte de weg vrij voor nieuwe kandidaten. Anti-corruptiepoliticus Villavicencio moest zijn kandidatuur met de dood bekopen.