‘Noodinterventie in de maak’: kan Europa de energiecrisis beteugelen?

De stijgende energieprijzen zetten alle Europese regeringen onder druk. Veel regeringen, waaronder de onze, keken de voorbije dagen hoopvol naar de Europese Unie om in te grijpen. Daar lijkt de boodschap aangekomen te zijn. Maandagmiddag kondigde Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen aan dat ze werkt aan “een noodinterventie en een structurele hervorming van de elektriciteitsmarkt”.

Er liggen enkele pistes op tafel. Eerst en vooral wil de Commissie bekijken of ze de gasprijzen kan beperken, bijvoorbeeld door langetermijncontracten af te sluiten met grote leveranciers zoals Noorwegen of Algerije. Dat kan ook door de gasprijs als EU te plafonneren op de groothandelsmarkt. Dat is waar minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) voor pleit. “Op die manier zou Europa de kracht van zijn grote energiemarkt gebruiken om een lagere prijs te bekomen”, zegt energie-expert Joannes Laveyne (UGent). “We zouden dan tegen verkopers zeggen: ‘We kopen aan tot die prijs en niet hoger.’ Dat is een model waar veel experten al langer voor pleiten. Al is de voorwaarde wel dat alle landen daaraan meewerken.”

Het invoeren van een overwinstbelasting is een tweede piste die op tafel ligt. “Er wordt nu steeds meer luidop nagedacht om een soort van belasting in te voeren op die overwinsten die bedrijven maken en die aan te wenden om gebruikers te helpen”, zegt Bram Claeys, energie-expert bij de internationale denktank RAP. “Dat is begrijpelijk, alleen is de vraag: op welke bedrijven zal die belasting dan van toepassing zijn?”

Hervorming

Al wil de Europese Commissie het daar niet bij laten. Steeds meer gaan ook stemmen op om de elektriciteitsmarkt fundamenteel te hervormen. En vooral opvallend: die voorstellen gaan verder dan de eerste voorstellen van de Commissie voor zo’n hervorming in mei. “Toen lagen geen fundamentele ingrepen op tafel, zoals een loskoppeling van de gas- en elektriciteitsprijs”, zegt Claeys. “Dat wordt dezer dagen wél geopperd, bijvoorbeeld door onze regering. Ondertussen is de druk verhoogd en zou het kunnen dat de Commissie wél voorstellen voor zo’n fundamentele hervorming moet meenemen.”

Het klopt dat de prijs voor elektriciteit nu nog bepaald wordt door de laatste energiebron die nodig is om aan de vraag te voldoen. Eerst spreekt de markt goedkopere producenten aan – denk aan hernieuwbare energie. Maar als die de vraag niet dekt, komen ook duurdere producties in het vizier. Dat zijn die op basis van aardgas. En net die prijzen gaan nu door het dak door de oorlog in Oekraïne.

De Commissie denkt nu na over een ontkoppeling van die twee. “Veel experten zijn daar geen voorstander van”, zegt Laveyne. “Eigenlijk heeft dat systeem tien jaar lang goed gewerkt en gedaan waarvoor het bedoeld was. Het toont vooral dat ons systeem niet goed bestand is tegen een grote schok, zoals een oorlog. Dat de Commissie nu met dit voorstel komt, toont volgens mij vooral de onmacht om iets te ondernemen tegen de hoge gasprijzen.”