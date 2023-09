Nog tot en met zondag is het nazomerweer met temperaturen tot 29 graden

Maandagavond en -nacht is het helder op enkele hoge wolkensluiers na. De minima dalen naar waarden tussen 13 en 17 graden. De wind is zwak tot matig. Op de Ardense hoogten is de wind matig tot soms vrij krachtig.

Dinsdag is het warm en zonnig met hooguit wat hoge wolken. De maxima schommelen rond 24 graden in de Hoge Venen, 26 of 27 graden in de kuststreek en lopen op tot 29 graden in het centrum. De wind is zwak tot matig.

Woensdag en donderdag blijft het zonnig met weinig tot geen wolken. De maxima blijven hoog en liggen tussen 25 of 26 graden op de Ardense hoogten en 28 graden in het centrum (of plaatselijk zelfs iets meer). De wind is zwak tot matig.

Vrijdag is het nog vrij zonnig met bij momenten wat wolkenvelden. De maxima lopen op naar waarden tussen 24 en 28 graden.

Zaterdag is het, na het oplossen van het eventuele ochtendgrijs, opnieuw vrij zonnig met enkele stapelwolken. De maxima liggen rond 27 graden in het centrum.

Zondag lijkt het vrij zonnig te blijven met mogelijk links of rechts wat bewolking. Het kwik klimt nog steeds naar waarden rond 27 graden in het centrum.