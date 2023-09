‘Nog nooit viel er zoveel regen op 1 dag in Griekenland’: twee doden en drie vermisten door storm Daniel

In Centraal-Griekenland heeft het urenlang geregend door storm Daniel. Op sommige plaatsen ging het om honderden liters regen op een dag tijd. In Zagora ging het om 754 liter neerslag per vierkante meter. Daarmee is een nieuw nationaal record gevestigd. Het vorige was 644.7 liter per vierkante meter in Paliki Kefalonia en werd gevestigd door ‘medikaan’ Janus in september 2020. Ook vandaag nog verwacht de Griekse Meteorologische dienst nog heel wat neerslag en overlast. Code rood is nog steeds van kracht in verschillende delen van het land.

Volgens Griekse media waren er gisteren op verschillende plaatsen grote, plotse overstromingen. “Dit is helaas nog maar het begin", weet de Franse klimaat- en noodweerexpert Nahel Belgherze. Eerder noemde hij de weermodellen al “echt onwerkelijk”. “Ik kan me niet herinneren dat ik al zulke extreme neerslagvoorspellingen heb gezien in Europa”, zei hij. Onder meer klimatoloog Maximiliano Herrera - die gespecialiseerd is in extreme temperaturen - spreekt zelfs over een “potentieel catastrofale” situatie.

Absolutely unreal. Latest ECMWF based Swiss 4x4 km HD model run remains off the charts with forecast rainfall across Thessaly, Greece over the next 48 hours. +2,000 mm in 48 hours is highly unlikely to occur but it shows the extreme rainfall potential of this event.



I can't…

Beelden laten zien hoe rivieren overstromen, bruggen instorten, huizen onderlopen en wagens worden meegesleurd. Er liepen al honderden telefoons binnen bij de hulpdiensten. De Griekse brandweer vertelde aan persbureau Reuters dat er al zeker één man (70) omgekomen is. Hij werd verpletterd door een instortende muur in de buurt van de stad Volos. Volgens de Athens News Agency ging het om een landbouwer die tot bij zijn dieren probeerde te geraken. Vanmorgen werd het lichaam van een vermiste 85-jarige vrouw teruggevonden in de kustplaats Paltsi. Haar stoffelijke resten zat vast in een stapel hout.

Er zijn ook nog minstens drie mensen vermist. Twee mannen van 85 en 87 jaar zijn spoorloos in de buurt van Paltsi.

Tevens wordt er in Volos nog een man (42) vermist die in zijn wagen verrast werd door het wassende water. Woordvoerder Ioannis Artopoios vertelde aan televisiestation Skai TV dat de zoon van de man nog uit de wagen raakte, maar moest toezien hoe zijn vader verdween. Er is een reddingsoperatie aan de gang. Intussen hebben de autoriteiten iedereen verboden om nog met de wagen buiten te komen tot het ergste voorbij is.

Een beeld uit de stad Volos, die al zwaar getroffen werd. Beeld via REUTERS

Op beelden uit de badplaats Agios Loannis, op 30 kilometer ten oosten van Volos, is te zien hoe wagens de zee in worden gespoeld. In Volos zelf zou een ziekenhuis onder water staan en zijn er problemen met stroom en telefonie, meldt de openbare omroep ERT. Op veel plaatsen hebben de autoriteiten dinsdag een reisverbod ingesteld. De autoriteiten stuurden pushberichten naar mobiele telefoons in verschillende andere gebieden van Centraal-Griekenland, de eilandengroep de Sporaden en het eiland Evia. Ze raadden iedereen aan om hun verplaatsingen buitenshuis te beperken.

BREAKING: Cars are now being washed into the sea in Agios Ioannis, Pelion. Flooding disaster ongoing in Thessaly, Greece.

Treinen en bussen rijden maar beperkt. De burgemeester van het eiland Skiathos - dat deel uitmaakt van de Noordelijke Sporaden - heeft gevraagd om de noodtoestand uit te roepen. Verschillende bestuurders kwamen er vast te zitten in hun wagen en een aantal wegen moest ook afgesloten worden door aardverschuivingen en overstromingen. Op veel plaatsen viel de elektriciteit tijdelijk uit. Het mobiele telefoonnetwerk en internet werkten niet of slechts in beperkte mate. Op het eiland Korfu waren er problemen op de luchthaven.

Voor de kust van Limnionas op het eiland Evia werden indrukwekkende beelden gemaakt van een waterhoos. De Griekse weerdienst deelt de beelden op X.

Ένας μεγάλος υδροσίφωνας εμφανίστηκε στον Λιμνιώνα Ευβοίας την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2023.

‘Omegablokkade’

Europa heeft momenteel te maken met een ‘omegablokkade’. Aan de oostkant van het hogedrukgebied, dat zomerse omstandigheden in België veroorzaakt, zorgt een stationaire hoogtelaag die de naam ‘Daniel’ kreeg voor buitengewoon noodweer in Griekenland.

Verschillende weermodellen geven aan dat de onweersbuien extreme neerslaghoeveelheden zullen genereren. Dat is deels te wijten aan de Egeïsche en Ionische zeeën die momenteel opmerkelijk warm zijn en zo heel wat energie en vocht zullen leveren aan de buien. Alle ingrediënten voor hagel en tornado’s zijn eveneens aanwezig. Daarom is in grote delen van het land code rood voor onweer van kracht. Maar de overvloedige neerslag lijkt de voornaamste zorg te zijn. Ook hiervoor is er een code rood van kracht.

De intense onweersbuien zijn gisteren begonnen en zullen aanhouden tot en met donderdag. Gedurende deze periode zal er voortdurend vocht vanuit de Egeïsche Zee naar het Griekse vasteland worden gevoerd. Dit vocht stijgt op en resulteert in aanhoudende zware regenbuien die voor een uitzonderlijke hoeveelheid neerslag zullen zorgen.

Voorspellingen

Gematigde weermodellen berekenden effectief neerslaghoeveelheden tussen 500 en 700 mm, terwijl extreme modellen zelfs hoeveelheden van meer dan 1000 mm aangaven. Ter vergelijking: het gemiddelde voor België bedraagt 910 mm per jaar. In juli 2021 viel er op sommige plaatsen in 3 dagen tijd tot 300 mm. In Centraal-Griekenland bedraagt de normale jaarlijkse neerslag slechts 500 mm, wat aangeeft dat de verwachte hoeveelheden buitengewoon hoog zijn.

Ook de overlast had men verwacht. Door de droge bodem in dit gebied na de zomer, was de dreiging van overstromingen en plotselinge ‘flash floods’ zeer reëel. Soortgelijke flash floods eisten in 2017 al eens 25 levens in Griekenland. Honderden mensen werden dakloos.

Wetenschappers en meteorologen van over heel de wereld keken begin deze week verbaasd naar de waarden die weermodellen voorspelden voor Griekenland. Sommigen spraken toen al van een klimaatramp die zich zou ontplooien, anderen hoopten dat de weermodellen er met een factor 10 naast zouden zitten.

Afgelopen weekend werd ook Spanje al getroffen door noodweer, met neerslaghoeveelheden op sommige plaatsen tot 200 millimeter in 24 uur. Er vielen daar zeker vier doden.

Agreed. This is the likely next climate disaster to unfold. Several model suites indicate that several feet or ~1 meter of rain will dump over Greece in the next 2-3 days