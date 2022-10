‘Nog niet alle documenten die Trump heeft meegenomen uit het Witte Huis zijn terecht’

Volgens de Amerikaanse krant is dat ‘de meest concrete indicatie’ dat onderzoekers sceptisch blijven over de medewerking van de oud-president bij de zoektocht naar de verdwenen documenten. Of het ministerie van Justitie extra stappen gaat nemen om de nog missende documenten, die mogelijk nog in het bezit van Trump zijn, terug te vinden, is niet duidelijk. Het ministerie wilde niet op vragen van de Amerikaanse krant reageren.

Sinds FBI-agenten in augustus de woning van oud-president Trump in Mar-a-Lago binnenvielen en daar meer dan 11.000 overheidsdocumenten aantroffen, zijn het ministerie van Justitie en Trumps advocaten in een juridische strijd verwikkeld over het strafrechtelijk onderzoek naar de oud-president. Dat onderzoek gaat onder meer over de vraag of er wederrechtelijk vertrouwelijke papieren zijn achtergehouden en of geprobeerd is een federaal onderzoek te dwarsbomen.