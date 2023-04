Nog meer zorguitstel door gestegen energiekosten

Bijna drie op de tien patiënten voelden hun gezondheid in de tweede helft van 2022 achteruitgaan. Bovendien blijkt dat bijna een op de vier patiënten (23 procent) in de tweede helft van 2022 vaker medische zorgen moest uitstellen dan voorheen. Ze stelden een bezoek aan de tandarts, psycholoog of kinesist uit, of bespaarden op niet-essentiële geneesmiddelen. Patiënten die hun energiefactuur zagen verdubbelen, stelden meer dan dubbel zo vaak gezondheidszorg uit als mensen bij wie de energiefactuur minder snel steeg.

“Een gezondheidszorg die voor iedereen toegankelijk is, is ons voornaamste streefdoel”, reageert Billy Buyse, woordvoerder van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Om die reden werd sinds 2020 de maximumfactuur van medische kosten voor de armste gezinnen naar 250 euro verlaagd. Ook werd eind vorig jaar beslist om het plafond van die maximumfactuur niet te indexeren.

Daarnaast schafte Vandenbroucke het verbod op het derdebetalersysteem af, waardoor patiënten enkel nog het remgeld moeten betalen wanneer ze op medische consultatie gaan. Eind vorig jaar kon dat al bij 85 procent van de huisartsen.

Toch wijst het onderzoek volgens PVDA-parlementslid Sofie Merckx erop dat die maatregelen niet ver genoeg gaan. Zij pleit ervoor om het derdebetalerssysteem standaard toe te passen en het remgeld af te schaffen bij zowel huisartsen, tandartsen, kinesisten, logopedisten en psychologen. “De levenskosten blijven erg duur. Het kan niet dat mensen daardoor moeten besparen op gezondheidszorg.”