Nog maar twee kinderen gered uit defecte kabellift boven ravijn in Pakistan, reddingsactie gaat morgenvroeg pas verder

Reddingswerkers zijn er inmiddels in geslaagd twee personen te redden uit een kapotte kabelbaan in het noorden van Pakistan. De tieners konden met behulp van een militaire helikopter uit de gondel worden gehaald die enkele honderden meters boven een dal is blijven steken en daar al urenlang hangt. Een tijd werd gemeld dat er vier jongeren waren gered, maar dat aantal is later weer ingetrokken.

De reddingsactie verliep moeilijk, omdat de helikopter niet te dichtbij kan komen. De rotorbewegingen zouden de resterende staalkabel immers kunnen destabiliseren. Een van de tieners is volgens de Britse omroep BBC met een zipline naar beneden gebracht.

Al sinds 7 uur lokale tijd (10 uur onze tijd) zat de groep vast in de open cabine. De kabelbaan werd gebruikt om van en naar school te gaan, zoals niet ongebruikelijk is in het bergachtige gebied. De lift hing aan twee kabels, waarvan er een is gebroken. Nu zitten nog zeker een leraar en meerdere leerlingen vast. Het is nog onduidelijk of het om één of twee volwassenen gaat.

De Pakistaanse televisiezender Geo News heeft gebeld met de 20-jarige Gulfaraz in de lift. “Het is zo erg dat een man al is flauwgevallen”, zei hij. Ook de BBC heeft met hem gebeld. Hij stelt dat de tieners aan boord 10 tot en met 16 jaar oud zijn. Een 16-jarige zou hartklachten hebben en al twee uur buiten bewustzijn zijn. De jongen had de gondel genomen om naar een ziekenhuis te gaan, zei hij.

De reddingsoperatie met de helikopter werd bij het vallen van de avond onderbroken wegens beperkt zicht en hevige wind. Er wordt gewerkt aan een alternatief met een kleine kabellift.

Pakistaans waarnemend premier Anwaar-ul-Haq Kakar heeft de autoriteiten de opdracht gegeven om veiligheidsinspecties uit te voeren bij de andere kabelliften. Volgens de Britse zender BBC wordt er ook gewerkt aan een alternatief reddingsplan, waarbij geprobeerd wordt om nieuwe kabels te spannen.