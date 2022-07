Nog geen witte rook na heel weekend onderhandelen: gesprekken over pensioenhervorming gaan vandaag verder

De zwaargewichten in de federale regering zaten nagenoeg het hele weekend samen over een hervorming van de pensioenen. Premier Alexander De Croo wil daar graag een akkoord over tegen 21 juli, maar de onderhandelingen verlopen moeizaam. Al weken probeert het kernkabinet het eens te raken.

Er liggen vier maatregelen op tafel: de herinvoering van een pensioenbonus, het deeltijds pensioen, een versterking van de pensioenrechten voor vrouwen en de toegang tot het minimumpensioen, dat Vivaldi-partijen eerder al optrokken naar 1.500 euro.

Vooral over dat laatste liepen de spanningen de afgelopen weken op. Over de vraag hoeveel effectief gewerkte jaren nodig zijn voor de toegang tot dat minimumpensioen en wat daarbij telt als gelijkgestelde periode, verschillen de PS van minister van Pensioenen Karine Lalieux en de meeste andere partijen rond de tafel naar verluidt stevig van mening.

Volgens ingewijden verliepen de zestien uur durende onderhandelingen ook gisteren moeizaam, nadat het kernkabinet zaterdag al ongeveer 15 uur bijeen had gezeten zonder resultaat. In de namiddag schakelde de premier over naar bilaterale gesprekken met de vicepremiers, om tegen de avond dan toch weer plenair te overleggen. Hoe die vergadering verliep, is niet meteen duidelijk, al bleek een akkoord er niet in te zitten.

Princiepsakkoord

Het akkoord dat uiteindelijk zou worden gesloten, zou een princiepsakkoord zijn. Dat wordt daarna volgens staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open Vld) doorgerekend door het Federaal Planbureau. “Dan zullen we zien wat het budgettaire effect is en we zullen waar nodig bijsturen”, zei de staatssecretaris afgelopen weekend aan VTM Nieuws.

Premier Alexander De Croo (Open Vld) schoof eerder de datum van 21 juli naar voren als deadline. Pensioenminister Karine Lalieux (PS), die naar verluidt in de onderhandelingen nagenoeg volledig geïsoleerd staat, hield het donderdagavond in de Kamer nog op “een snel maar evenwichtig akkoord”. Gehaast leek ze toen in elk geval niet: “Als mijn naam ‘madame non’ wordt, omdat ik de rechten van werknemers en arbeiders verdedig, dan zal ik die titel met trots dragen”, zei ze.