Nog geen maand premier, maar ruim helft Britten vindt al dat Liz Truss moet aftreden

Na een week van financiële en politieke onrust over de economische plannen van Truss vindt 51 procent van de Britten dat de nieuwe premier moet aftreden. Van de conservatieve kiezers vindt 36 procent dat ze haar functie moet neerleggen.

De premier zal van zondag tot woensdag het jaarlijkse congres van de Conservatieve Partij bijwonen. De sfeer zal er naar verwachting onder het vriespunt zijn.

‘Rijken rijker en armen amer’

In acht interviews op acht verschillende Britse lokale radiostations verdedigde Truss het plan van haar regering om de grootste belastingverlaging in vijftig jaar door te voeren in het Verenigd Koninkrijk. Die radicaal neoliberale maatregel werd vorige week vol trots door haar minister van Financiën gepresenteerd. Om vervolgens te leiden tot een val van de Britse munt, paniek op de Britse hypotheekmarkt en een uitzonderlijke noodingreep van de Britse centrale bank, de Bank of England.

Economen en analisten vrezen immers dat door de nieuwe economische koers de rijken rijker en de armen armer zullen worden, iets wat Truss ontkent. Ze gaf wel toe dat vele maatregelen niet op één nacht effect zullen hebben. “Maar ze zullen wel op de lange termijn helpen om de economie aan te zwengelen en beter betaalde jobs te scheppen”, klinkt het.