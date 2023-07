Nog één week om energiepremie van 588 euro voor gas en elektriciteit aan te vragen

Over welk basispakket gaat het nu alweer?

Om de hoge energiefacturen voor huishoudens wat te verlichten, besliste de federale regering om tussen november 2022 en maart 2023 een tegemoetkoming te voorzien. Het ging om een premie van 61 euro per maand voor elektriciteit en 135 euro per maand voor gas. In totaal bedraagt de tegemoetkoming zo 305 euro voor elektriciteit en 675 euro voor gas.

De compensatie is opgesplitst in twee delen of basispakketten. Het eerste basispakket omvatte de compensatie voor november en december 2022. Die is intussen verrekend met je energiefactuur. Het tweede basispakket, voor de periode januari tot maart 2023, zou intussen ook al automatisch verrekend moeten zijn. Voor die periode gaat het om 183 euro voor elektriciteit en 405 euro voor gas, samen 588 euro.

Wie heeft er recht op het basispakket?

De overheid kent de premie automatisch toe aan elk huishouden met een variabel of lopend contract voor elektriciteit en/of gas, of een vast contract dat na 30 september 2022 afgesloten of vernieuwd is. Wie geniet van het sociaal tarief, komt niet in aanmerking voor het het basispakket.

Ongeveer 200.000 huishoudens zijn aangesloten op een collectieve gasinstallatie (bijvoorbeeld in een flatgebouw) en hebben recht op het basispakket gas, maar de verrekening ervan gebeurt niet automatisch. De aanvraag dient te gebeuren door de persoon die het gascontract heeft afgesloten.

Hoe controleer je of je de premie al ontvangen hebt?

De overgrote meerderheid van wie recht heeft op het tweede basispakket, heeft die premie al automatisch ontvangen. In principe trok je leverancier het bedrag af van je energiefactuur of kreeg je de premie rechtstreeks op je bankrekening gestort. Het gaat hierbij om de energieleverancier bij wie je klant was op 31 december 2022. Ook al ben je ondertussen van energieleverancier veranderd, je toenmalige energieleverancier blijft verantwoordelijk voor het uitkeren van de premie.

Om na te gaan of je het bedrag al dan niet hebt ontvangen, controleer je best eerst de elektriciteitsfacturen van maart, april of mei. In principe heeft je leverancier de premie verrekend op één van die facturen. Het is ook mogelijk dat de energieleverancier het bedrag rechtstreeks op je bankrekening stortte. Als je denkt in aanmerking te komen voor de energiepremie, maar die niet terugvindt op de energiefacturen en ook geen betaling ontving, kan je een aanvraag doen via de FOD Economie.

Wat is de deadline voor de aanvraag?

De deadline is 31 juli.

Hoe vraag je de premie aan?

Er zijn twee mogelijke procedures om de aanvraag voor het basispakket in te dienen. De makkelijkste en aanbovelen procedure is om een online aanvraag in te dienen via de pagina over het basispakket op de website van de FOD Economie.

Daarnaast is een aanvraag per mail of per post mogelijk, maar dat vraagt meer verwerkingstijd. Je kan het aanvraagformulier vinden op de website van de FOD Economie en het ingevuld doorsturen naar gazelek2023@economie.fgov.be of opsturen naar GazElek2023, PB 30073, 1000 Brussel.