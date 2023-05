Nodige tijd nemen voor een akkoord over de kernuitstap is geen probleem voor Ecolo-covoorzitter Nollet

Engie gaf twee weken geleden in een nota bij de kwartaalresultaten aan dat het de bedoeling is om tegen 30 juni een definitief akkoord te sluiten over de levensduurverlenging van Doel 4 en Tihange 3. Zonder akkoord tegen die datum is een heropstart in 2026 onredelijk, waarschuwde de CEO van Engie. De Belgische regering en Engie - moederbedrijf van de uitbater van de Belgische kerncentrales Engie Electrabel - onderhandelen reeds maanden over een levensduurverlenging van twee reactoren.

“We hebben onze verantwoordelijkheid genomen door te zeggen dat er met Engie onderhandeld moest worden over de verlenging van de twee kerncentrales. Het orgaan dat het kernafval beheert heeft de kost berekend. Vandaag biedt Engie ons veel minder”, aldus Nollet. Voor de covoorzitter van Ecolo kunnen de onderhandelingen slechts onder één voorwaarde slagen, namelijk als het principe ‘de vervuiler betaalt’ gerespecteerd wordt. “Niet de Belgen, maar Engie zal de kosten van het afval betalen. Engie moet die betalen in het kader van de wet”, voegde hij eraan toe.