Nobelprijs voor Geneeskunde gaat naar Zweed Svante Pääbo, die Neanderthaler-DNA in kaart bracht

Pääbo deed baanbrekend onderzoek naar het DNA van oermensen Hij was de eerste die erin slaagde het genetische bouwplan van Neanderthalers in kaart te brengen. Sindsdien geldt Pääbo, verbonden aan het Max Planck Instituut voor Evolutionaire Antropologie, als dé nestor van het onderzoek naar antiek DNA – een zeer ingewikkeld onderzoeksgebied, omdat DNA snel vergaat.

“Door de genetische verschillen te onthullen die alle levende mensen onderscheiden van uitgestorven mensachtigen, vormden zijn bevindingen de basis om te onderzoeken wat ons tot zulke unieke wezens maakt”, aldus de jury.

De Zweedse winnaar Svante Pääbo werd maandag in Stockholm voorgesteld door het Nobelprijscomité. Beeld AFP

De Nobelprijs voor Geneeskunde wordt toegekend voor een ontdekking die van groot belang is geweest in de biowetenschappen of geneeskunde. Het gaat dan om ontdekkingen die een impact hebben gehad en/of zullen hebben op de mensheid. De Nobelprijs voor Geneeskunde ging vorig jaar naar de Amerikaanse fysioloog David Julius en de Armeens-Amerikaanse moleculair bioloog en neurowetenschapper Ardem Patapoutian voor hun ontdekkingen over hoe het zenuwstelsel temperatuur en tastzin waarneemt.

Het was niet bekend wie er genomineerd werden voor de eervolle prijzen, maar in de geneeskunde werden behandelingen voor borstkanker, doorbraken in de prenatale biopsie en de mRNA-vaccins als potentiële winnaars genoemd.

De meer dan honderd jaar oude prijs wordt toegekend door de Koninklijke Zweedse Academie van Wetenschappen en daarbovenop wordt een geldprijs uitgereikt van 10 miljoen Zweedse kronen, iets minder dan een miljoen euro.

Na de prijs voor de geneeskunde worden de komende dagen de prijzen voor de natuurkunde, scheikunde en literatuur. Vrijdag is bekend wie de winnaar is van de Nobelprijs voor de Vrede. Volgende week maandag wordt de prijs voor de economie nog toegewezen. De prijzen zijn vernoemd naar de Zweed Alfred Nobel, die het dynamiet uitvond en de prijzen in het leven riep.