NMBS wil discussies vermijden: treinreizigers zullen vaker ticket moeten tonen vóór het opstappen

De veiligheidsagenten stellen zich voor zo'n controle op aan de toegangen van het perron of op het perron zelf, om vervolgens de vervoersbewijzen van alle reizigers te controleren. Wie geen ticket kan tonen, mag de trein niet op en moet eerst een ticket kopen.

De preventieve controles door Securail-veiligheidsagenten werden vorig jaar opgestart, en ze lijken te lonen. "Gemiddeld heeft bij die controles ongeveer 4 procent van de reizigers geen ticket, maar er zijn pieken tot 40 procent"', aldus Hendrik Vanderkempen, hoofd veiligheid van de NMBS.

De controles worden nu opgedreven. "Securail organiseert voortaan elke dag willekeurig ticketcontroles in de stations. Die kunnen plaatsvinden op eender welk moment, in eender welk station." In de eerste twee maanden van het jaar vonden zowat 3.500 controleacties plaats, goed voor zowat 200.000 gecontroleerde reizigers, aldus Vanderkempen.

Het doel van de controleacties is niet alleen om reizigers het signaal te geven dat ze een ticket moeten kopen voor ze op de trein stappen, maar ook om discussies over vervoersbewijzen buiten de trein te houden. Want van de 1.900 gevallen van agressie tegenover NMBS-personeel die vorig jaar gemeld werden, had zowat de helft te maken met dergelijke discussies. De spoorwegmaatschappij lanceerde onlangs nog een nieuwe campagne tegen agressie op trein- en stationspersoneel.