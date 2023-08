NMBS-CEO Dutordoir trekt aan alarmbel door veiligheidsprobleem Brussels Zuidstation: ‘Situatie is dramatisch’

Gedelegeerd bestuurder van NMBS Sophie Dutordoir heeft donderdag een brief verstuurd waarin ze om hulp van verschillende partners vraagt om de veiligheids- en netheidsproblemen van het Brusselse Zuidstation aan te pakken. ‘NMBS beschikt niet over de middelen, noch over de bevoegdheden om dit probleem alleen op zich te nemen.’

Concreet vraagt ze in de brief aan minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rudi Vervoort (PS), federale minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo), federale minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) en burgemeesters van Sint-Gillis Jean Spinette (PS) en Anderlecht Fabrice Cumps (PS) om samen de veiligheid en de netheid van het Zuidstation te verbeteren.

“De veiligheid van onze reizigers en personeelsleden is de topprioriteit van NMBS, maar het is hierbij noodzakelijk dat elke partner zijn verantwoordelijkheid neemt”, duidt ze. “De situatie in en rond het Zuidstation is dramatisch wat betreft overlast en asociaal gedrag.”

Lees ook: Na spraakmakende video van gestrand gezin aan Brussel-Zuid: ‘De politie staat altijd op de hoek, maar het is niet genoeg’

Een gegeven dat volgens Dutordoir snel verleden tijd moet worden. “Elke dag nemen meer dan 50.000 mensen er de trein, wat van Brussel-Zuid het drukste station van het land maakt. Bovendien is het ook een internationale hub van het treinverkeer in ons land en de belangrijkste toegangspoort voor internationale reizigers die België bezoeken”, zegt de gedelegeerd bestuurder.

Aanpassingen station

Dutordoir zegt dat NMBS al heel wat maatregelen treft. Zo wijst ze op een geïntegreerd actieplan van de NMBS, waarbij extra teams van Securail ingezet werden, of een samenwerking die met de spoorwegpolitie uit de grond werd gestampt.

Dutordoir wijst er ook op dat ze zorgt voor meer poetsbeurten in het Zuidstation en fysieke aanpassingen aan het station. Daarnaast moet volgens haar ook de renovatie van het voormalige postsorteercentrum aan de Fonsnylaan een positieve impact hebben op de hele stationsbuurt.

Toch wijst Dutordoir erop dat er meer nodig is. Om die reden vraagt ze “met aandrang” aan de aangeschreven partners om op korte termijn een initiatief uit te denken, waardoor de betrokken partijen worden samengebracht om voor een verbetering op het terrein te zorgen. NMBS wil ook vragen om het toekomstige politiecommissariaat dat in de buurt van Brussel-Zuid zou komen te huisvesten in het Zuidstation zelf.

Gedelegeerd bestuurder van NMBS Sophie Dutordoir. Beeld Photo News

“Voor NMBS is het van essentieel belang dat alle bevoegde overheden en partners onmiddellijk en doortastend handelen om de problemen aan te pakken en passende oplossingen te bieden. Dit zal niet alleen de reizigers, de spoorwegmedewerkers en de lokale gemeenschap ten goede komen, maar ook het algemene imago van Brussel en ons land verbeteren”, zegt Dutordoir.

Gilkinet deelt bezorgdheid

Federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) “deelt de bezorgdheid van NMBS en het voorstel om een coördinerend orgaan voor veiligheid en netheid aan te stellen volledig”. Volgens hem werd er eind juli door minister van Binnenlandse Zaken Verlinden (cd&v) besloten om in augustus een coördinatievergadering te organiseren met de bevoegde politieautoriteiten en vertegenwoordigers van NMBS.

“Dat is absoluut noodzakelijk. In plaats van de verantwoordelijkheid door te schuiven, moeten de verschillende niveaus hun acties beter coördineren om de veiligheid en netheid te garanderen, ook in de omgeving van het Noordstation”, zegt Gilkinet.

“De internationale status van die twee stations en het imago dat ze uitstralen van de hoofdstad van Europa verdienen een structurele en proactieve aanpak van de verschillende betrokken overheden. Als federaal minister van Mobiliteit wil ik daaraan meewerken.”