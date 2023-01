Nina Derwael opnieuw samen met voetballer: ‘Degene met wie ik echt match’

Thibau Dierickx is net als Siemen Voet - de vorige vriend van Derwael - een voetballer, zij het op meer bescheiden niveau. De aanvaller speelt in Tweede Amateur (de vierde klasse) voor FC Lebbeke, nadat hij in de jeugd geboekt stond als een talent. Hij voetbalde drie jaar bij Zulte Waregem. Verder is Dierickx, wonend in het Oost-Vlaamse Lede, student kinesitherapie aan de Universiteit Gent.

Voet speelt na onder andere Club Brugge en KV Mechelen nu voor het Slovaakse Slovan Bratislava, een van de redenen waarom het eind vorig jaar na een relatie van drie jaar spaak liep tussen de twee. Meer uit dan thuis.

“Een moeilijke beslissing, maar we zijn samen tot dat besluit gekomen”, sprak de gymnaste even voor het WK begin november in Liverpool, waar ze zich met brons tevreden moest stellen. “Het is nu belangrijk voor mezelf om me volop op het turnen te kunnen focussen zonder afleiding van buitenaf.”