Nina Derwael nog steeds kwaad over afhandeling turnschandaal: ‘Zeg niets over iets waar je niets van afweet’

In de passage van turnster Nina Derwael in Het huis haalt Eric Goens het turnschandaal van enkele jaren geleden weer boven. In 2020 kwamen coaches Marjorie Heuls en Yves Kieffer in opspraak over hun aanpak, die door een onderzoekscommissie als mentaal misbruik werd beoordeeld.

Ook voormalig turnster Aagje Vanwalleghem, die toen niet meer actief was, beschuldigde de coaches toen van intimidatie en pestgedrag. “Ik ben nog kwaad en zal dat ook altijd blijven”, reageert Derwael nu. “Ze hebben dingen gezegd waar ze niks van wisten. Het is voor mij geen probleem als ze over hun eigen ervaringen spreken, maar zeg niets over iets waarvan je niets afweet. Geen enkele van de gymnasten die beweerden dat bepaalde dingen nog altijd gebeurden is in de laatste vijf jaar in de turnzaal geweest.”

Derwael zegt wel begrip te hebben voor de turnsters die het gedrag hadden aangekaart. “Want als zij dat zo aanvoelden, was het hun recht om dat te uiten. Maar het had op een heel andere manier kunnen gebeuren.” Nu vindt Derwael dat zij de dupe is geworden van de beschuldigingen, terwijl ze op dat moment net in de laatste rechte lijn richting Olympische Spelen in Tokio zaten. “Wij kregen het gevoel dat ze ons het succes niet gunden dat zij zelf niet hadden gehaald.”

Dat de trainingen niet altijd vlekkeloos verliepen onder de bewuste coaches, ontkent Derwael ook niet. “Hebben Marjorie en ik roepende ruzie gehad? Zeker! Zijn er momenten geweest dat ik huilend de zaal ben uitgelopen? Zeker! Achteraf was dat de manier waarop het voor mij werkte en ik nu sta waar ik sta. En daarvoor ben ik hen zeer dankbaar.”