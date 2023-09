Nina Derwael moet afzeggen voor WK turnen in Antwerpen: ‘Een kinderdroom die in duigen valt’

Derwael was al even op de sukkel met de schouder en blesseerde zich gisteren tijdens de training in Gent. Bij haar afsprong schoot haar schouder uit de kom. Met dramatisch gevolgen: geen WK in eigen land, wel een eventuele operatie en sowieso revalidatieperiode. “Een kinderdroom die in duigen valt”, is de eerste reactie van Derwael. “Net zoals in 2013 zal het vanuit de tribunes zijn… het is op dit moment nog moeilijk te vatten.”

Derwael op 12 juni tijdens een training in Gent. Beeld Joel Hoylaerts / Photo News

Half maart meldde de olympische kampioene aan de brug dat ze ook al forfait moest geven voor het EK turnen in het Turkse Antalya omdat ze zich op training pijn had gedaan bij de afsprong. Haar bovenarm was deels uit de kom gegaan, gelukkig bleek een operatie toen niet noodzakelijk. Derwael deed oefeningen om de instabiele schouder te versterken, maar toen al werd duidelijk dat het WK in Antwerpen een race tegen de klok zou worden. Een wedstrijd die ze gisteren verloor. Haar vorige competitie dateert van begin november 2022, toen ze aan de brug brons greep op het WK in Liverpool.

Derwael werd naast olympisch kampioene in Tokio in 2021 ook al twee keer wereldkampioene op haar favoriete onderdeel, de brug met ongelijke leggers. De Truiense won goud in 2018 in Doha en 2019 in Stuttgart. Er liggen ook twee bronzen WK-medailles in haar kast (Montreal 2017 en Liverpool 2022).

Derwael met haar bronzen medaille op het WK in Liverpool eind vorig jaar. Beeld BELGA

Ook de 19-jarige Lisa Vaelen ontbreekt op het WK in eigen land. De bronzen medaille op de sprong van het voorbije EK in het Turkse Antalya kampt met klierkoorts. “Uiteraard is dit een tegenvaller en komt mijn klierkoorts op een slecht moment. We werken al maanden met het team naar het WK toe en ik vind het ontzettend jammer deze wedstrijd te moeten missen. Op dit moment ligt de focus echter op rust in functie van mijn herstel”, laat Vaelen optekenen.

Lisa Vaelen in actie in Antalya. Beeld BELGA

Ruben Neyens, topsportmanager van Gymfed, betreurt het wegvallen van de twee boegbeelden. “We vinden het ontzettend jammer om deze twee topgymnasten te moeten missen in Antwerpen. In eerste instantie wensen we Nina en Lisa een spoedig herstel toe en de andere atleten van het team veel succes met hun verdere WK-voorbereidingen.”

De federatie benadrukt dat het doel voor het WK in Antwerpen hetzelfde blijft: een olympische teamkwalificatie met zowel het vrouwen- als mannenteam. Op vrijdag 22 september worden de selecties voorgesteld.