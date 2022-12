Nieuwe Whatsapp-berichten duiken op: gaf kabinet-De Croo wel degelijk ‘ok’ aan aangepaste begroting?

De Bleeker moest opstappen toen er betwisting ontstond over de aanpassingen aan de begroting die in de Kamer werd ingediend. Ze werd meteen vervangen door Alexia Bertrand, huidig staatssecretaris. Premier De Croo en de top van Open Vld tilden er zwaar aan dat De Bleeker op eigen houtje de cijfers had gewijzigd, waardoor de officieel ingediende begroting niet meer klopte.

Maar gaf het kabinet-De Croo wél zijn akkoord voor die aangepaste versie van de begroting? Uitgelekt Whatsapp-verkeer tussen de begrotingsexperts van de kabinetten van De Croo en De Bleeker roept deze vraag op. De staatssecretaris stuurde de uiteindelijke begrotingsteksten door naar de kabinetten van de premier en de vicepremiers. Over het betwiste punt - het doorrekenen van de BTW-verlaging in 2023, zodat het begrotingstekort nog groter uitvalt - komt een opmerking terug, maar die krijgt daarna geen vervolg. Een paar minuten later, na een gesprek over maatregelen in de sociale zekerheid en de farma, komen dan de berichten: ‘is dus ok voor ons’ en ‘merci voor aanpassingen!’. Volgens Knack toont dit aan dat het kabinet akkoord ging met de hele oefening.

Het kabinet van premier Alexander De Croo heeft het over much ado about nothing. “De ‘ok’ in de Whatsapp-berichten slaat helemaal niet op btw en accijnzen. En evenmin op het geheel van de begroting. Die oké slaat op maatregelen rond de sociale zekerheid en farma”, luidt het. Volgens het kabinet wordt “een verwrongen besluit” gemaakt van een informele Whatsapp-conversatie. “Net daarom hebben we altijd verwezen naar de officiële opmerkingen in het leescomité. Die tellen. Het is daarmee dat een minister van Begroting vervolgens aan de slag moet gaan. Niet met whatsappjes. Want ja, die zijn er dus - we hebben dan nooit ontkend, ook niet in het parlement. Maar we herhalen dat een akkoord voor een begroting niet over Whatsapp wordt gegeven.”

Agenda

De N-VA vordert premier De Croo vanmiddag naar de commissie Financiën om tekst en uitleg te geven over het WhatsApp-verkeer. “Dit gaat om een document dat rechtstreeks tot het ontslag van een minister leidde. Het is de logica zelve dat de premier vanmiddag zelf komt uitleggen hoe de vork in de steel zit. Anders kunnen we het parlement maar beter opdoeken”, zegt N-VA-fractieleider Peter De Roover.

Vlaams Belang en PVDA sloten zich aan bij de vraag van N-VA. Premier De Croo zelf zal echter niet afzakken naar het parlement. Commissievoorzitter Marie-Christine Marghem (MR) ging niet in op de vraag van de oppositiepartijen en ook verschillende meerderheidspartijen wouden zich aan de agenda houden. Staatssecretaris van Begroting Alexia Bertrand (Open Vld) is wel aanwezig om vragen te beantwoorden.

Vlaams Belang gaat toch een motie van wantrouwen indienen tegen de premier. Volgens hen kan De Croo niet langer functioneren als eerste minister, zo staat te lezen in een verklaring op hun website.