Nieuwe VRT-reeks met Lotte Vanwezemael maakt seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar

In de eerste aflevering staat het uitgaansleven in Gent centraal. Schokkende cijfers tonen aan dat 4 op de 5 Belgen zich tijdens het uitgaan onveilig voelt, en dat 65 procent ervaring heeft met grensoverschrijdend gedrag. Hierin speelt contentmaker Maximiliaan Verheyen een cruciale rol in het aangaan van gesprekken met jongeren.

Aflevering twee neemt de kijkers mee naar Hasselt. Hier wordt het thema van seksueel grensoverschrijdend gedrag door bekenden aangesneden. Een verontrustende statistiek wijst uit dat in 3 van de 4 gevallen het slachtoffer de pleger kent. Televisiemaakster Sarah Vandeursen deelt een persoonlijk verhaal, terwijl bemiddelaars als Cleo van Moderator vzw de mogelijkheid van dialoog tussen slachtoffer en pleger benadrukken.

De laatste aflevering in Mechelen gaat over het online seksleven van jongeren. Hierin worden de gevaren van online seksueel grensoverschrijdend gedrag besproken, van ongewenste afbeeldingen tot grooming. Influencer Amir Motaffaf helpt bij deze belangrijke discussie. Er wordt tevens aandacht geschonken aan de noodzaak van sensibilisering en preventie in onze steeds digitaler wordende wereld.

