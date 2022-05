Nieuwe Vlaamse minister Jo Brouns: ‘Remontada moet worden ingezet, cd&v is meer waard dan wat ze vandaag is in de peilingen’

Vlaams parlementslid Jo Brouns (47), burgemeester van het Limburgse Kinrooi, wordt de nieuwe cd&v-minister in de Vlaamse regering. Brouns wordt minister van Werk, Innovatie, Economie en Landbouw. Hij krijgt daarmee een reeks bevoegdheden van Hilde Crevits.

Die laatste blijft viceminister-president, maar schuift door naar Welzijn, Gezin en Volksgezondheid. Huidig minister van Jeugd, Media en Brussel, Benjamin Dalle, krijgt er dan weer Armoedebestrijding bij. De herverdeling werd gisterenavond door de partijraad goedgekeurd.

Brouns noemde zich op de persconferentie in de Wetstraat 89 overweldigd door de gebeurtenissen van de afgelopen dagen. Hij erkende dat cd&v tegenslagen te verwerken heeft gekregen “in de eerste helft van de wedstrijd”, verwijzend naar de voorbije twee jaar in de Vlaamse legislatuur en de slechte score in de peilingen van de laatste tijd. Maar: “De remontada moet worden ingezet: cd&v is meer waard dan wat ze vandaag is in de peilingen.”

Vlaams minister en viceminister-president Hilde Crevits neemt de portefeuille Welzijn over van Wouter Beke, die ontslag nam. Beeld TIM DIRVEN

Brouns zei de landbouw in Vlaanderen te willen moderniseren. Hij ging opvallend genoeg niet in op het veelbesproken stikstofakkoord, dat hij nu in de plaats van Crevits in goede banen zal moeten leiden. Brouns komt zelf uit een plattelandsgemeente, terwijl er in de Vlaamse landbouwsector veel protest is tegen het akkoord.

Brouns zal morgen om 14 uur de eed afleggen in het Vlaams Parlement. Dat gebeurt in de handen van parlementsvoorzitter Liesbeth Homans. Nadien komt de Vlaamse regering samen om de herverdeling van de bevoegdheden officieel vast te leggen.