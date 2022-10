Nieuwe videobeelden van Capitoolbestorming tonen reacties van Congresleden: ‘Kun je dit geloven?’

De opnames werden getoond tijdens een bijeenkomst van de 6 januari-commissie, waar werd gestemd over de dagvaarding van voormalig president Donald Trump. Donderdag stemde de commissie unaniem om Trump te dagvaarden. Dat betekent dat de commissie hem onder eed wil ondervragen over zijn rol bij de gebeurtenissen die leidden tot de aanval op het Congres.

De beelden lopen vanaf ongeveer 14.45 uur, toen relschoppers de geplande certificering van de resultaten van de presidentsverkiezingen van 2020 al hadden verstoord. Het zou nog uren duren voordat het gebouw veilig was, aldus The Guardian.

Op de beelden is te zien dat voorzitter Nancy Pelosi haar collega’s toespreekt, terwijl een onbekende stem zich in het gesprek mengt. De mededeling is dat wetgevers in het Witte Huis zijn begonnen traangasmaskers op te zetten als voorbereiding op een inval. Pelosi vraagt de vrouw te herhalen wat ze zei.

De opnames bieden een zeldzaam zicht op de reacties van de machtigste leden van het Congres. In de video’s onderhandelen Pelosi en de Democratische senaatsleider Chuck Schumer met gouverneurs en defensiefunctionarissen om de Nationale Garde naar het Capitool te sturen. Buiten het gebouw probeert de politie ondertussen de rellen onder controle te krijgen.

‘Als Trump komt, sla ik hem’

In een apart deel van de door CNN verkregen opname vertelt Pelosi’s stafchef haar dat de geheime dienst Trump heeft afgeraden naar het Capitool te komen. Pelosi reageert met de woorden: “Als hij komt, sla ik hem neer.”

Gedurende de beelden blijft Pelosi kalm, terwijl ze Jeffrey Rosen, de toenmalige waarnemend procureur-generaal, aanspoort om hulp te sturen. Ook probeert ze een manier te vinden om het Huis en de Senaat bijeen te krijgen.

De beelden werden tijdens de hoorzitting van de 6 januari-commissie getoond ter illustratie van de passiviteit van ex-president Donald Trump tegenover het ernstige gevaar van de relschoppers.