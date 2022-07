Nieuwe verkiezingen wenken in Italië: premier Mario Draghi verliest vertrouwen drie grootste regeringspartijen

Draghi wierp vorige week de handdoek in de ring nadat hij de steun van de Vijfsterrenbeweging (M5S) voor zijn eenheidsregering was kwijtgeraakt. Hij diende zijn ontslag in bij president Sergio Matarella, maar die weigerde dat. De hele week vroegen burgemeesters, maar ook werkgeversorganisaties en vakbonden Draghi om toch aan te blijven. Zonder de steun van de Vijfsterrenbeweging had de partijloze premier toch nog altijd een voldoende grote meerderheid.

Draghi gaf daarom vanmiddag een toespraak in de Senaat en stelde de senatoren voor de keuze: de coalitie van nationale eenheid opnieuw optuigen, of nieuwe verkiezingen. Hij vroeg een nieuwe vertrouwensstemming die vanavond op het programma staat. “Zijn jullie er klaar voor? Zijn julie klaar om dit pact opnieuw op te bouwen?”, vroeg hij zijn toehoorders. “Je hoeft je antwoord niet aan mij te geven. Je moet het aan alle Italianen geven.”

Draghi’s pleidooi leek echter weinig zoden aan de dijk te zetten: behalve M5S (61 zetels) zegden nu ook de rechtse partijen Lega van Matteo Salvini (61 zetels) en Forza Italia van ex-premier Silvio Berlusconi (50 zetels) hun vertrouwen in Draghi op. Alle drie de partijen namen uit protest niet deel aan de vertrouwensstemming, die rond 20.10 uur vanavond was afgelopen.

Uiteindelijk brachten slechts 133 van de 321 senatoren hun stem uit. Draghi won de stemming met 95 stemmen voor en 38 tegen, maar is dus wel de steun van de grootste partijen kwijt. Ter linkerzijde gaven de Democratische Partij, Italia Viva en Samen voor de Toekomst Draghi wel het vertrouwen. Samen voor de Toekomst is de jonge partij van minister van Buitenlandse Zaken Luigi di Maiao die in juni met een vijftigtal andere parlementsleden de Vijfsterrenbeweging heeft verlaten.

Draghi heeft ondertussen het parlement in Rome verlaten en zou vanavond nog een gesprek hebben met president Matarella. Volgens het Italiaanse persbureau Ansa lijkt het parlement op ontbinding af te stevenen, gevolgd door vervroegde verkiezingen.