Nieuwe verdachte van moord op misdaadjournalist Peter R. de Vries opgepakt

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Nederland bevestigt de berichtgeving van de kranten Het Parool en AD. Het Parool meldt nog dat het volgens justitie gaat om Krystian M. uit het Gelderse Ochten. Hij werd maandag als verdachte aangehouden in zijn cel: M. zat al vast voor een poging tot moord in Zeewolde in oktober 2021.

Krystian M. wordt gelinkt aan Ridouan Taghi, die beschouwd wordt als opdrachtgever voor de moord op Peter R. de Vries. De vermoorde journalist was immers vertrouwensman van Nabil B., de kroongetuige tegen Taghi en zijn groepering.

Eerder waren al de twee vermoedelijke uitvoerders opgepakt. Tegen hen is intussen een levenslange gevangenisstraf geëist. Op 14 juli krijgen ze hun vonnis te horen.

Van de opdrachtgever van de moord was lange tijd geen spoor. De 27-jarige verdachte die nu is opgepakt, zou gelinkt kunnen worden aan de drugscrimineel Ridouan Taghi.

Peter R. de Vries werd op 6 juli vorig jaar in Amsterdam neergeschoten. Hij bezweek negen dagen later aan zijn verwondingen.