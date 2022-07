Nieuwe vaccinatiecampagne in het najaar: elke volwassene kan tweede coronabooster krijgen

Waarom is een nieuwe prik nodig?

“De pandemie is duidelijk nog niet voorbij”, zei Dirk Ramaekers, hoofd van de Taskforce Vaccinatie, op een online persconferentie. “We zitten momenteel in de zevende golf, er zijn substantieel meer opnames in die ziekenhuizen en die nemen nog toe.” Volgens Ramaekers zal covid ons in het najaar en de winter nog altijd parten spelen en kunnen we ons verwachten aan nieuwe golven. “Maar vaccinatie is en blijft onze belangrijkste verdedigingslinie.”

De overgrote meerderheid van de volwassen Belgen kreeg afgelopen herfst of winter een eerste boosterprik. De bescherming van de vaccins tegen het coronavirus neemt na verloop van tijd echter af, en dus is een nieuwe boosterprik nodig.

Wie komt eerst aan de beurt?

Vanaf september komen de risicogroepen aan de beurt. Zij zullen automatisch een uitnodiging krijgen. De risicogroepen omvatten mensen met een verhoogd risico op overlijden of ernstig zieken, 65-plussers, patiënten met verlaagde immuniteit, patiënten met minstens één onderliggende aandoening en alle zwangere vrouwen.

Het zorgpersoneel in de ziekenhuizen en de eerstelijnszorg (huisartsen, apothekers, thuisverpleegkundigen) vormen de tweede prioritaire groep.

85-plussers die in juni al een tweede booster hebben gekregen, komen ook opnieuw in aanmerking voor een volgende booster. Dat geldt ook voor de bewoners van woon-zorgcentra. Opmerkelijk is dat die laatste categorie weliswaar een aanbod kreeg voor een tweede boosterprik, maar dat slechts 52 procent daar op inging. “En dat is absoluut te weinig”, zegt Vlaams minister van Volksgezondheid Hilde Crevits (cd&v). Er is daarom vorige week een extra oproep gedaan in de woon-zorgcentra.

Wat met 50-plussers?

Ook zij zullen allemaal een uitnodiging voor een nieuwe prik krijgen. Niet iedereen tussen 50 en 64 loopt een even groot risico op ernstige ziekte, maar aangezien het operationeel niet mogelijk is om een onderscheid te maken tussen 50-plussers met en zonder onderliggende aandoeningen, is ervoor gekozen om de hele groep uit te nodigen voor de herfstbooster.

En de rest van de volwassen bevolking?

Dat hangt van de regio af. Voor de groep van 18 tot 50 jaar is er geen massacampagne voorzien, omdat er onvoldoende wetenschappelijke gegevens zijn. Voor hen zal wel een booster mogelijk zijn op individuele basis. In Vlaanderen krijgt die groep alvast een individuele uitnodiging per brief, belooft Crevits.

Krijgen minderjarigen een boosterprik?

De ‘herfstbooster’ is niet voorzien voor minderjarigen. Met uitzondering van jongeren die een stage doen in de zorg. Zij zullen wel een boosterprik kunnen krijgen.