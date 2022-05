Nieuwe studie Sciensano: bescherming vaccins neemt af tegen symptomatische besmetting, maar houdt stand tegen hospitalisatie

De Sciensano-onderzoekers analyseerden de vaccinatiestatus en covid-testresultaten en ziekenhuisopnames van ruim 1,4 miljoen Belgen tussen juli 2021 en april 2022, een periode waarin de delta- en vervolgens de omikronvariant de dienst uitmaakten.

Twee dosissen vaccin waren aanvankelijk 81 procent doeltreffend tegen een symptomatische infectie met de deltavariant. Na 100 tot 150 dagen was die effectiviteit gedaald tot 56 procent. De boosterprik deed de bescherming weer toenemen tot 84 procent.

De bescherming tegen de omikronvariant, waarvan bekend is dat hij beter in staat is onze immuniteit te omzeilen, was zoals verwacht minder goed. Twee prikken waren 37 procent doeltreffend tegen een infectie met symptomen. Na 100 tot 150 was dat maar 18 procent meer. De boosterprik krikte de bescherming op tot 52 procent, maar na nog eens 100 tot 150 dagen was die alweer gedaald tot 25 procent.

De bescherming tegen ziekenhuisopname bleef wel beter overeind. Drie prikken waren aanvankelijk 94 procent doeltreffend tegen hospitalisatie door een delta-infectie, en 87 procent in geval van een omikronbesmetting. Na 100 tot 150 dagen nam de bescherming tegen ziekenhuisopname door omikron af tot 66 procent.

Uit de studie blijkt ook dat wie een infectie doormaakte én volledig gevaccineerd is, door die zogenoemde hybride immuniteit het best beschermd is. Wie 3 prikken kreeg én al een infectie doormaakte, zelfs al was dat meer dan een jaar geleden, was voor 67 procent beschermd tegen een symptomatische omikroninfectie, tegenover 52 procent bij vaccinatie alleen.

De resultaten bevestigen dat omikron een taaie klant is voor de door vaccinatie opgeweke immuniteit, besluiten de onderzoekers. Maar de bescherming tegen ziekenhuisopname hield beter stand dan de bescherming tegen symptomatische infectie.