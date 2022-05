Nieuwe stofstorm legt luchthavens en overheidsdiensten plat in Irak, Koeweit en Saoedi-Arabië

Maandag zweefde er een grijsachtige stofwolk boven de nagenoeg volledig verlaten straten van de Iraakse hoofdstad Bagdad. Er was geen spoor van de gebruikelijke ochtendfiles, stelde een correspondent van het Franse nieuwsagentschap AFP vast. Sinds midden april telde Irak maar liefst negen zandstormen.

Premier Moustafa al-Kazami liet de activiteiten in openbare instellingen opschorten “vanwege de slechte klimatologische omstandigheden en de hevige stofstormen”, blijkt uit een persbericht. De gezondheids- en veiligheidsdiensten blijven wel actief.

Door de beperkte zichtbaarheid van minder dan vierhonderd meter werd de luchthaven van Bagdad gesloten. Dat gold ook voor de internationale luchthaven van Najaf, de heilige sjiitische stad in het zuiden, en de luchthaven van Erbil, de hoofdstad van de Koerdische Autonome Regio, in het noorden. Ook in Koeweit ging de internationale luchthaven dicht, in de Saoedische hoofdstad Riyad zagen inwoners evenmin nog een hand voor ogen.

De afgelopen weken moesten luchthavens in de regio al meermaals tijdelijk dicht. Bij de vorige twee zandstormen in Irak viel één dode en moesten bijna tienduizend personen opgenomen worden in het ziekenhuis met ademhalingsproblemen.

De komende twee decennia zou Irak 272 dagen stof per jaar tellen, zegt een verantwoordelijke van het ministerie van Milieu in Irak. Tegen 2050 zouden dat er al meer dan 300 zijn. Mogelijke oplossingen zijn “het aanplanten van bossen die dienstdoen als windbreker”, zegt president Barham Salah. Volgens hem treft de verwoestijning 39 procent van de oppervlakte van het land.

