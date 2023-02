Nieuwe Sciensano-studie toont grote verschillen in vaccinatiegraad Belgen

“Eerst en vooral moet gezegd worden dat de vaccinatiecampagne een succes is geweest”, zegt epidemioloog Brecht Devleesschauwer van Sciensano. Tegen april vorig jaar gingen negen van de tien meerderjarige Belgen een prik halen. Wel zijn er binnen de bevolking grote verschillen in vaccinatiegraad. Dat blijkt uit een studie van Sciensano, die nog onder review is bij het wetenschappelijk tijdschrift BMC Public Health.

Een eerste bevinding is dat er grote verschillen in vaccinatiegraad zijn tussen de leeftijdsgroepen. Terwijl bij de 18- tot 25-jarigen 15 procent geen enkele vaccinprik ging halen, bedraagt het aantal ongevaccineerden bij de 85-plussers slechts 2,9 procent.

Ook socio-economische factoren spelen een rol in de vaccinatiegraad. Zo zijn er meer ongevaccineerden onder alleenstaande ouders, eenpersoonsgezinnen en mensen met een lagere opleiding of lager inkomensniveau.

De grootste verschillen in vaccinatiegraad blijken er te zijn tussen groepen van verschillende afkomst. Terwijl het aantal ongevaccineerden bij autochtone Belgen 5,2 procent bedraagt, ligt dat aantal een stuk hoger bij Europese migranten van de tweede generatie (19,1 procent), Europese migranten van de eerste generatie (18,9 procent), en niet-Europese migranten van de eerste generatie (22,4 procent). “Dat zagen we ook al in de vierjaarlijkse rapporten over de Vlaamse vaccinatiegraad”, zegt vaccinoloog Pierre Van Damme (UAntwerpen). “Die bevragingen tonen bijvoorbeeld aan dat anderstaligen door communicatieproblemen soms niet op de hoogte zijn dat er een vaccinaanbeveling is.”

We mogen ook de internationale context niet vergeten, zegt emeritus professor huisartsengeneeskunde Jan De Maeseneer (UGent), die deel uitmaakte van de taskforce vaccinatie. “Mensen van Afrikaanse origine zagen bijvoorbeeld dat het virus bij hun familieleden en vrienden in Afrika aanvankelijk minder hard toesloeg. Daardoor voelden sommigen misschien minder de noodzaak om zich te laten vaccineren.”

Sciensano ziet de resultaten van de studie als een uitnodiging om na te denken over hoe we de vaccinatiegraad bij die moeilijk te bereikbare groepen nog kunnen optrekken. Volgens Pierre Van Damme wordt het cruciaal dat we de kennis bij de bevolking over gezondheid en vaccinaties opkrikken, te beginnen bij de scholen.

Daarnaast wordt het zaak om meer kwetsbare groepen in contact te brengen met zorgverleners. “In het Verenigd Koninkrijk moet iedereen die er komt wonen zich meteen inschrijven in een huisartspraktijk. Dat moet ook bij ons de regel worden, zodat elke inwoner verbonden is met het zorgsysteem”, zegt De Maeseneer.