Nieuwe peiling zet Ron DeSantis boven Donald Trump én Joe Biden in 2024

De Amerikanen kiezen in 2024 een nieuwe president. De Republikein Donald Trump (76) heeft zich al kandidaat gesteld als genomineerde van zijn partij, maar hij zou in de Republikeinse voorverkiezingen de duimen moeten leggen tegen Ron DeSantis (44), volgens de peiling van USA Today/universiteit van Suffolk. En dat met een groot verschil van 23 procentpunten: 56 procent van de Republikeinen zou DeSantis verkiezen boven voormalig president Trump als hun kandidaat, 33 procent wil het omgekeerde.

Dat betekent dat de populariteit van Trump flink gedaald is, schrijft USA Today. “In juli wou nog 60 procent van de Republikeinen dat Trump opnieuw voor het presidentschap zou gaan. In oktober daalde dat aantal naar 56 procent. Nu is het gezakt naar 47 procent, bijna evenveel als de 45 procent die niet wil dat Trump een derde keer hun presidentskandidaat wordt”, aldus USA Today.

Toch is er ook beter nieuws voor Trump. Een andere peiling, die van Morning Consult, geeft de voormalige president een voorsprong van 18 procentpunten op DeSantis. Ook op de peilingsite FiveThirtyEight staat Trump in de meeste polls nog altijd aan de leiding.

Trump nog niet verloren

Het belet David Paleologos, directeur van het Politiek Onderzoekscentrum van de universiteit van Suffolk, niet om een grote verschuiving vast te stellen. “Er is een nieuwe Republikeinse sheriff in town”, aldus Paleologos. “DeSantis troeft niet alleen Trump af bij de algemene kiezers, maar ook bij de Republikeinse kiezers die de basis van de voormalige president vormden. Republikeinen en conservatieve onafhankelijken willen steeds vaker het Trumpisme zonder Trump.”

Toch sluit Paleologos helemaal niet uit dat Trump opnieuw de nominatie in de wacht zou kunnen slepen door de verdeeldheid in de Republikeinse partij, zoals de vorige keer. “Voeg er een aantal andere Republikeinse presidentskandidaten aan toe die de anti-Trump-stem zouden verdelen en je hebt een recept voor een herhaling van de Republikeinse voorverkiezingen van 2016, toen Trump de rest van het verdeelde veld overleefde.” Met andere woorden: DeSantis zou Trump wegspelen in een match van 1 op 1, maar niet noodzakelijk in een match tegen verschillende kandidaten.

Tot slot zou de Ron DeSantis het ook halen van Joe Biden met 47 procent tegen 43 procent van de stemmen in een hypothetische strijd voor het presidentschap tussen de twee. Anderzijds zou huidig president Joe Biden makkelijk Donald Trump (47 procent versus 40 procent) kloppen. Biden vergroot zo nog licht zijn voorsprong op Trump sinds de vorige peiling. Let wel: een overgrote meerderheid van maar liefst twee derde van de Amerikaanse kiezers wil Biden noch Trump terugzien als presidentskandidaat.