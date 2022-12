Nieuwe peiling: Open Vld en cd&v blijven onder de symbolische 10 procentgrens hangen

Als het vandaag verkiezingen waren, zou ruim een kwart van de Vlamingen (25,5 procent) voor het Vlaams Belang stemmen. N-VA wordt de tweede partij met 22 procent. Vooruit is derde met 16,6 procent. Cd&v en Open Vld blijven onder de symbolische grens van 10 procent hangen. De christendemocraten komen uit op 9,7 procent, de liberalen op 9,3 procent. Groen haalt 8,7 procent. Dat leert de Grote Peiling van Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws, RTL en Le Soir.

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau is voor het eerst de populairste politicus van Vlaanderen. Zestien procent van de respondenten zegt dat hij het best hun bezorgdheden vertolkt. N-VA-voorzitter Bart De Wever, de vorige nummer één, zakt naar de tweede plaats. Veertien procent voelt zich door hem het best vertegenwoordigd. Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken maakt de top drie compleet. Premier Alexander De Croo (Open Vld) valt op die manier van het podium. In Wallonië delen PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw en De Croo de eerste plaats. Sophie Wilmès (MR) is derde.

PS blijft met 23,7 procent de grootste partij ten zuiden van de taalgrens. De Franstalige socialisten blijven daarmee wel een eind bengelen onder hun verkiezingsresultaat, toen ze 26,1 procent haalden. MR kan 20,4 procent van de kiezers bekoren. De liberale partij doet daarmee evengoed als bij de verkiezingen in 2019. De uiterst-linkse partij PTB wordt in Wallonië de derde partij, met 17,9 procent. In Brussel zijn de krachtsverhoudingen gelijkaardig: PS is de grootste in de hoofdstad met 21,6 procent. MR volgt als tweede met 20,3 procent. PTB-PVDA haalt als derde 16,1 procent.