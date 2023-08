Nieuwe film van Bas Devos geselecteerd voor Toronto, Belgische première in Gent

Daarnaast zal Here ook te zien zijn in het Main Slate-programma van het New York Film Festival, nadat de film in september al zijn wereldpremière kende op het Filmfestival van Berlijn. Bas Devos’ vierde langspeler werd op de Berlinale bekroond met de prijs voor Beste Film van de Encounters-competitie en de Fipresci Award. In 2014 won zijn debuutfilm Violet al de juryprijs op de Berlinale Generations. Ook zijn tweede film, Hellhole, ging in première in de Duitse hoofdstad.

Na Violet en Ghost Tropic (2019), dat zijn wereldpremière kende in het Quinzaine des Réalisateurs-programma van het Filmfestival van Cannes, is Here ook Devos’ derde film die vertoond wordt in de Officiële Competitie van Film Fest Gent. De film vertelt het verhaal van Stefan (Stefan Gota), een Roemeense bouwvakker in Brussel die op het punt staat terug te keren naar zijn geboorteland en net voor zijn vertrek een Belgisch-Chinese biologe (Liyo Gong) ontmoet, die een doctoraat over mossen schrijft. “Een zachte, humane stadssymfonie met groene vingers, die hulde brengt aan de onzichtbaren. En aan mossen”, klinkt het bij Film Fest Gent.

Voor hij debuteerde met Violet regisseerde Bas Devos twee kortfilms, The Close en We Know. Hij doceert ook film aan het KASK in Gent.

De 50ste editie van Film Fest Gent, waarvan het volledige programma eind september wordt voorgesteld vindt plaats van 10 tot en met 21 oktober. Here krijgt daarna een Belgische bioscooprelease. (EWC)