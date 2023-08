Nieuwe evacuaties in Hawaï nu natuurbrand richting tweede stad sluipt: dodental loopt op tot 80, honderden mensen vermist

Er zijn al zeker 80 doden gevallen, maar er zijn nog steeds honderden mensen vermist door de zware natuurbranden op het het Hawaïaanse eiland Maui. De stad Lahaina, in het westen van het eiland, werd afgelopen dagen het zwaarst getroffen. In de stad wonen iets minder dan 13.000 mensen. Het wordt jaarlijks door ongeveer twee miljoen toeristen bezocht.

Lokale autoriteiten hebben gemeld dat er nu ook nieuwe evacuaties aan de gang zijn op het eiland door een brand die sinds vrijdagavond woedt, ten noordoosten van het gebied dat eerder deze week afbrandde. Ditmaal is het de stad Kaanapali dat in gevaar is.

Bewoonster van Lahaina. Beeld AFP

Ondertussen klinkt de kritiek op de slechte voorbereiding van de eilandautoriteiten steeds harder. Er is ook een onderzoek geopend naar de crisisreactie van de autoriteiten.

“Mijn diensten engageren zich om de besluiten te begrijpen die zijn genomen voor en tijdens de branden en om de resultaten van deze audit met het publiek te delen”, kondigde magistraat Anne Lopez in een persbericht aan.

Zo klonken de sirenes die moeten afgaan in geval van brand niet, bevestigt een woordvoerder van het crisisbeheerteam. Wel werden waarschuwingsberichten verzonden naar de gsm’s van inwoners en werd deze boodschap ook op de radio en televisie uitgezonden.

Volgens verschillende Amerikaanse media blijkt uit een overzicht van noodberichten van Maui County dat toen de eerste vlammen dinsdagochtend in de buurt van de toeristische trekpleister Lahaina werden gezien, de autoriteiten bezig waren met een veel grotere brand in Kula, in het midden van het eiland.