Nieuwe eigenaar bevestigt editie van Gent Jazz in 2023

Het zomerfestival ging eind vorig jaar failliet, maar drie weken geleden kocht organisator GreenHouse Talent de naam en andere rechten. Het personeel ging op in het bedrijf en gesprekken met partners werden opgestart.

Eigenaar Pascal Van de Velde bevestigt nu dat er voldoende garanties zijn om een editie in 2023 aan te kondigen. Waarschijnlijk vindt het festival plaats in de eerste twee weken van juli en op de vertrouwde Bijloke-site. Meer details volgen later op een persconferentie.

De stad Gent reageert donderdag dat de Bijloke-site principieel is toegezegd voor het evenement. Cultuurschepen Sami Souguir (Open Vld) klinkt “verheugd dat Gent Jazz zo snel een doorstart kan maken. Dit is het best denkbare scenario voor onze stad en alle muziekliefhebbers”. Het zou gaan om dezelfde periode als vorige edities, dus tussen 5 en 16 juli.

Gent Jazz werd in 2002 voor het eerst georganiseerd onder de naam Blue Note Festival. Sinds 2008 is het onder de naam Gent Jazz Festival uitgegroeid tot een vaste waarde, die om en bij de 40.000 liefhebbers van jazz en populaire muziek aantrekt. De editie van komende zomer wordt de 21ste editie van Gent Jazz.