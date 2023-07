Nieuwe bosbranden in Portugal, Gran Canaria en Kroatië, vuur in Griekenland en Algerije stilaan onder controle

De bosbranden in verschillende delen van Griekenland waren woensdag onder controle, zo meldden verschillende Griekse media. Zo zijn er op het Ionische eiland Corfu, ten noordwesten van het vasteland, geen grote brandhaarden meer, aldus de regionale staatszender ERA-Corfu. Ook daar zijn blusvliegtuigen ingeschakeld om de kleinere brandhaarden te bedwingen.

Op Evia, een groot eiland ten noorden van Athene, was de situatie woensdagochtend eveneens beter dan de voorbije dagen, meldde de radiozender van de openbare omroep. Dinsdag waren op het eiland twee piloten van een blusvliegtuig om het leven gekomen en vonden de hulpdiensten het verkoolde lichaam van een man.

Ook in het westen van het schiereiland Peloponnesos woeden bosbranden. Hier is sprake van 140 brandweermannen en een blushelikopter die een bosbrand bestrijden.

Een blusvliegtuig lost bluswater op het Griekse eiland Rhodos. Beeld REUTERS

Door de hitte – het kwik kan op sommige plaatsen tot 47 graden stijgen – blijft het brandgevaar wel extreem groot, waarschuwen de Griekse civiele bescherming en de weerdienst. “Het gevaar is nog niet voorbij”, zei een brandweerwoordvoerder op de Griekse staatsradio. Donderdag wordt bovendien opnieuw felle wind verwacht, wat de vlammen kan aanwakkeren. Op een kaart van de Griekse civiele bescherming is de helft van het land ingekleurd met de hoogste alarmfase voor brand. Sinds 12 juli is in heel Griekenland sprake van zowat 500 bos- en natuurbranden, klinkt het.

Op Rhodos kon een bij toeristen populair dorp afgelopen nacht gered worden dankzij de hulp van duizenden vrijwilligers. De Griekse brandweer en zowat 3.000 helpers konden Gennadi, in het zuidoosten van het eiland, vrijwaren van de vlammen. Lokale media meldden woensdag dat de brandweer bij het krieken van de dag meteen blusvliegtuigen en helikopters inschakelde om het vuur verder te bestrijden. Nabij Mesanagros woedt nog steeds de gevaarlijkste brand op het Griekse eiland nabij de Turkse kust, aldus nieuwswebsite Rodiaki.

Een uitgebrande auto bij het Griekse dorp Asklipieio. Beeld REUTERS

80 procent branden Algerije onder controle

Ook vanuit Algerije kwam er goed nieuws: de meeste bosbranden, zo’n tachtig van de bijna honderd, zijn er volgens de bestrijders onder controle, zo meldden media in het Noord-Afrikaanse land. 34 mensen zijn er in de branden omgekomen, de meesten in de provincie Béjaïa, circa 150 kilometer ten oosten van Algiers.

Onder de omgekomen slachtoffers zijn er 10 militairen die hielpen om het vuur onder controle te krijgen. Er zijn bijna 195 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten zijn 8.000 mensen ingeschakeld om te helpen met de bestrijding van de brand.

Bewoners klagen dat de bestrijding van het vuur door de autoriteiten veel te laat op gang kwam, en dat groot materieel te laat werd ingezet, zoals blusvliegtuigen van het leger. Bij grote bosbranden in dezelfde regio vielen in de zomer van 2021 zo’n 90 doden. Ruim een derde van de slachtoffers bestond toen uit militairen die voor bluswerkzaamheden naar het gebied waren gestuurd.

De Siciliaanse stad Palermo wordt bijna volledig omgeven door vlammen. Beeld Photo News

Al veertig uur geen elektriciteit in Palermo

Elders blijft de situatie precair. De Siciliaanse hoofdstad Palermo worstelt op sommige plaatsen al meer dan veertig uur met stroomuitval als gevolg van bosbranden aan de rand van de stad. De branden hebben de elektriciteitsvoorziening beschadigd. Ook aan de oostkant van het eiland, bij Catania, werden woensdagochtend vroeg nieuwe branden vastgesteld. Sterke winden wakkeren het vuur daar aan. Drieduizend brandweerlieden en enkele blusvliegtuigen werken de klok rond om de branden onder controle te krijgen.

Plaatselijke media berichtten woensdag dat het hoofdkwartier van de Siciliaanse regioregering in het centrum van de stad, het Palazzo d’Orléans, al achttien uur geen stroom heeft. De president van de regioregering, Renato Schifiani, heeft opgeroepen tot een nationale noodtoestand, waardoor hij en de centrale regering van premier Giorgia Meloni daadkrachtiger kunnen optreden.

De burgemeester van de stad, Roberto Lagalla, zei dat de vele branden vlak bij Palermo enkel met kwaad opzet kunnen zijn ontstaan. Hij zei dat er “zware misdrijven zijn gepleegd, zoals de misdaden van de maffia, misdaden tegen de menselijkheid”. Lagalla zei ook dat de elektriciteitsmaatschappij hard werkt om de elektriciteitsvoorziening te herstellen, en dat in Palermo de situatie wel verbetert ten opzichte van de afgelopen dagen.

Het klooster van Santa Maria di Gesu van Palermo raakte zwaar beschadigd door de branden. Beeld ANP / EPA

De branden hebben op het eiland de afgelopen dagen drie levens geëist. In Cinisi werden twee verkoolde lichamen gevonden. Een vrouw van 88 jaar kwam om het leven omdat de ambulance niet bij haar raakte door de vlammen. Ook aan de oostkant van het eiland, bij Catania, werden woensdagochtend vroeg nieuwe branden vastgesteld. Sterke winden wakkeren het vuur daar aan. Twee boswachters zijn met ernstige brandwonden in een ziekenhuis opgenomen, nadat ze te hulp waren gesneld in een gebied waar de brand oprukte. Het vuur heeft aan de rand van Palermo ook panden verwoest, net als elders op het eiland. Er zijn vooralsnog 2.000 Sicilianen uit hun huizen verdreven, ongeveer de helft daarvan in Palermo.

Op het Italiaanse vasteland zijn er in de zuidoostelijke regio Apulië of Puglia ook grote bosbranden. Ten zuiden van de toeristische badplaats Vieste, 180 kilometer ten noordoosten van Napels, heeft het vuur hotels bedreigd. 2.000 mensen zijn er uit drie grote hotels geëvacueerd.

Inwoners kijken in Palermo machteloos toe hoe de vlammen oprukken. Beeld AP

Nieuwe branden in Kroatië, Portugal, Corsica en Gran Canaria

Ook elders in het Middellandse Zeegebied zijn er bosbranden. Meer dan honderd brandweermannen zijn nabij Dubrovnik, in het zuiden van Kroatië, in de weer om een bosbrand te blussen. Ze krijgen daarbij de hulp van blusvliegtuigen, zo meldde de nationale brandweervereniging van het Balkanland woensdag.

De brandt woedt op een twaalftal kilometer van het historische stadscentrum van Dubrovnik. Het vuur was maandag uitgebroken op het grondgebied van het dorp Zupa Dubrovacka, maar tot nu toe waren er geen evacuaties nodig. Intussen zijn zowat 130 brandweerlui in de weer nabij de populaire toeristische stad aan de Adriatische kust. Felle wind wakkerde de vlammen dinsdag aan.

Volgens lokale media doet het vuur ook mijnen ontploffen die er destijds gelegd werden tijdens de Joegoslavische burgeroorlog.

Op het Franse eiland Corsica zijn twee bosbranden die dinsdagavond uitbraken, aangewakkerd en uitgegroeid tot één grote brand. De branden woeden in het noordwesten van het eiland, in het departement Haute-Corse, en bedreigen meerdere dorpen. Zo’n tweehonderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Windstoten van meer dan 100 kilometer per uur wakkeren de vlammen echter aan. Volgens een vrijwilligersorganisatie die zich met brandpreventie bezighoudt, is al meer dan 250 hectare land afgebrand. De vlammen zijn de dorpen Corbara, Pigna en Santa-Reparata-di-Balagna genaderd en mensen zijn geëvacueerd.

Ook in Portugal zijn honderden brandweerlui in de weer met het bestrijden van een bosbrand in de populaire vakantiebestemming Cascais, ten westen van Lissabon. Ze worden daarbij geholpen door lokale bewoners, die het vuur te lijf gaan met emmers en tuinslangen.

De brand brak rond 17 uur gisteravond uit in het nationaal park Sintra-Cascais, dat zich uitstrekt over 145 vierkante kilometer. De bluswerken worden bemoeilijkt door hevige wind. Inwoners van Alcabideche en twee andere dorpen werden geëvacueerd. Dat was ook het geval voor twee groepen van Spaanse en Portugese scouts. Sinds vier uur vanmorgen is het vuur onder controle, maar de brandweer blijft wel blussen. Er zouden al meer dan een dozijn gewonden gevallen zijn.

In het Portugese nationale park Sintra-Cascais woedt eveneens een bosbrand. Beeld via REUTERS

In het centrum van het Spaanse eiland Gran Canaria tot slot is er eveneens een bosbrand uitgebroken. Hulpdiensten hebben al honderden mensen geëvacueerd uit hun huizen. Er zijn ook verschillende wegen afgesloten voor het verkeer. Het vuur concentreert zich rond Pico de las Nieves, de hoogste berg van het eiland.

Volgens de Spaanse Luchthavenoperator Aena werkt de luchthaven op de oostelijke kust van het eiland normaal. Getuigen vertelden wel dat het vuur “tot op enkele meters” naderde van een groep antennes op een heuveltop. Sommige daarvan zouden gebruikt worden door de luchtverkeersleiding. Er zou gisteravond al voor 200 hectare of 2 vierkante kilometer aan bos in de as gelegd zijn, volgens de autoriteiten.