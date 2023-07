Nieuwe beschuldigingen van seksueel wangedrag tegen BBC-presentator

Afgelopen weekend onthulde de tabloid The Sun, op basis van gesprekken met de ouders van het vermeende slachtoffer, dat een bekende mannelijke presentator van de BBC geld zou hebben betaald aan een destijds minderjarige persoon voor expliciete beelden. Daarbij zou het gaan om 35.000 Britse ponden, omgerekend zo’n 41.000 euro. Het is niet bekend om welke presentator het gaat, maar volgens de tabloid gaat het om een “bekende presentator”.

Nu zijn er dus nieuwe beschuldigingen. De nieuwe persoon die aan de alarmbel trekt, leerde de presentator kennen op een datingapp. Ze praatten verder via andere platformen. De presentator had aangedrongen op een ontmoeting, maar die is er nooit gekomen. De persoon beweert dat de presentator met angstaanjagende berichten kwam omdat hij bang was dat zijn identiteit bekend zou worden. Het jonge vermeende slachtoffer zegt nog altijd bang te zijn voor de man.

De BBC heeft de berichten gezien en kon vaststellen dat het telefoonnummer inderdaad van de presentator was. De omroep heeft de man persoonlijk en via zijn advocaat benaderd voor een reactie op de nieuwste beschuldiging, maar heeft nog geen antwoord gekregen.

De presentator staat sinds zondag op non-actief nadat tabloid The Sun naar buiten kwam met het verhaal dat de tv-persoonlijkheid duizenden ponden zou hebben betaald aan een tiener in ruil voor expliciete foto’s. Het slachtoffer zou nog maar 17 jaar geweest zijn.

De tiener liet via zijn advocaat weten dat het verhaal in The Sun “onzin” is en er niets ongepast of onwettig is gebeurd. Zowel de moeder als de stiefvader van de jongen trekken de beschuldiging niet in.

Ondertussen is ook de politie betrokken.