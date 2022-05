Nieuwbouwappartementen in Sint-Truiden moeten na 7 jaar worden afgebroken door houtrot: architect en aannemer verantwoordelijk

De bewoners van de 26 appartementen moesten in juli vorig jaar hun woningen verlaten toen bleek dat hun nieuwbouwappartementen door en door rot waren en de stabiliteit van het gebouw niet langer gegarandeerd kon worden. Het gebouw is opgetrokken in houtmassiefbouw waarvoor CLT-planken zijn gebruikt. Die lagen tijdens de bouwwerken onafgedekt in weer en wind in openlucht, waardoor ze toen al begonnen te rotten. In de jaren daarna doken de eerste gebreken op, zoals lekkende plafonds en instabiele terrassen.

Na een maandenlang onderzoek is een gerechtsdeskundige nu tot de conclusie gekomen dat er geen andere oplossing is dan het gebouw zo goed als volledig af te breken, meldt Het Belang van Limburg. Enkel de trappenhallen en de kelder zouden mogelijk kunnen blijven staan, de rest moet opnieuw opgebouwd worden. Het gebouw herstellen zou praktisch onmogelijk en bovendien ook veel te duur zijn.

De aannemer en de architect, die een koppel vormen, zijn elk voor 2,7 miljoen euro verantwoordelijk. Of zij dat bedrag ooit zullen kunnen betalen, is voorlopig wel nog een open vraag. Het verslag van de gerechtsdeskundige moet nu naar de rechtbank, dat het moet bekrachtigen.