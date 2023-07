Nieuw warmterecord in Oostenrijk: bijna 16 graden op 3.106 meter hoogte

Op 11 juli is op de Hoher Sonnblick, met zijn 3.106 een van de hogere bergen van Oostenrijk, een temperatuur van 15,7 graden opgetekend, een nieuw warmterecord. Dat hebben de wetenschappers van Geosphere Austria donderdag gemeld. Het record werd veroorzaakt door extreem warme lucht die vanuit Afrika over de Middellandse Zee naar Oostenrijk stroomde.

Gewoonlijk is het in deze tijd van het jaar een tiental graden kouder. “In een doorsnee julimaand lag de hoogste temperatuur op de Sonnblick in de periode 1991-2020 op 6 graden en in de periode 1961-1990 op 4,2 graden”, aldus meteoroloog Gerhard Hohenwarter.

Het observatorium op de Hoher Sonnblick in 1949. Beeld brandstaetter images via Getty I

Sinds het begin van de metingen in 1886 in het observatorium op de berg is het slechts de vijfde keer dat daar de 15 graden bereikt wordt. De overschrijdingen van die temperatuur op de Sonnblick werden telkens in het recente verleden opgetekend, “wat bevestigt dat het klimaat steeds warmer wordt”, licht Hohenwarter toe.

Het Sonnblick Observatorium in het dorp Rauris in de deelstaat Salzburg geldt als het hoogstgelegen observatorium van Europa dat permanent bemand is. Naast de dagelijkse routinemetingen lopen er volgens de wetenschapper zowat 40 nationale en internationale onderzoeksprojecten per jaar.