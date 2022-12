Nieuw Republikeins Congreslid geeft leugens over diploma’s en werkervaring toe: ‘Maar ik ben geen oplichter’

Hij spreekt overigens niet over verzinsels, maar over het verdraaien en het iets mooier maken van de waarheid. “En wie doet dat nu niet op zijn cv”, zo zei hij in een interview met WABC-radio. “Ik ga hier geen excuses voor verzinnen, maar veel mensen overdrijven in hun cv. Ik zeg niet dat ik daar niet schuldig aan ben”, zei hij.

Kort na zijn verkiezing meldde de New York Times al dat Santos nooit was afgestudeerd aan een hogeschool of universiteit, hoewel hij zelf beweerde diploma’s te hebben behaald aan Baruch College en de universiteit van New York. Daarvoor biedt hij nu zijn excuses aan. “Ik schaam me en het spijt me dat ik mijn cv heb opgesmukt”, zei hij tegen de New York Post, eraan toevoegend dat “we soms domme dingen doen in het leven”.

Niet bekend bij werkgevers

Ook de bedrijven waarvoor hij op zijn cv zegt te hebben gewerkt, de financiële firma’s Citigroup en Goldman Sachs, wisten niet van zijn bestaan. Hij spreekt nu in het interview met de Post over ‘een slechte woordkeuze’. Hij zou vanuit zijn eigen bedrijf opdrachten voor de betreffende bedrijven hebben gedaan.

Santos is overigens nog steeds vastbesloten om plaats te nemen in het Amerikaanse Congres. “Ik ben geen crimineel. Niet hier, niet in het buitenland, nergens ter wereld heb ik ooit misdaden begaan”, zei hij in het interview met WABC-radiopresentator John Catsimatidis. “Ik ben geen oplichter die een fictief personage heeft verzonnen en zich vervolgens kandidaat heeft gesteld voor het Congres. Ik ben er al een hele tijd. Ik bedoel, veel mensen kennen mij. Ze weten wie ik ben. Ze hebben zaken met mij gedaan”, voegde hij eraan toe.

De leider van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, heeft nog niet gereageerd op de onthullingen.

Bij de verkiezingen vorige maand versloeg Santos de Democratische kandidaat Robert Zimmerman in een nieuw gekozen district dat delen van Queens en enkele nabijgelegen buitenwijken van Long Island beslaat. De Republikeinen behaalden een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden.