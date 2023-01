Nieuw record voor Elon Musk: grootste verlies van persoonlijk fortuin ooit

De techmiljardair heeft ongeveer 182 miljard dollar (169 miljard euro) verloren sinds november 2021, hoewel andere bronnen suggereren dat het eigenlijk dichter bij 200 miljard dollar (185 miljard euro) zou kunnen liggen, aldus het rapport.

“Musks nettowaarde daalde van een piek van 320 miljard dollar in 2021 tot 138 miljard dollar vanaf januari 2023, grotendeels als gevolg van de slechte prestaties van Tesla’s aandelen”, zei Guinness, de database van wereldwijde records, verwijzend naar cijfers van Forbes.

Hoewel het rapport toegeeft dat het exacte cijfer “bijna onmogelijk te achterhalen” is, merkt het op dat de totale verliezen van Musk “veel groter zijn” dan het vorige record van 58,6 miljard dollar (54,5 miljard euro), dat in 2000 werd gevestigd door de Japanse technologie-investeerder Masayoshi Son.

In december verloor de Tesla-baas zijn positie als rijkste persoon ter wereld aan Bernard Arnault, de directeur van het Franse conglomeraat van luxegoederen LVMH, dat eigenaar is van modemerk Louis Vuitton.

Volgens schattingen van Forbes op 12 januari bedroeg de nettowaarde van Arnault 203,7 miljard dollar (189,3 miljard euro) en die van Musk 146,5 miljard dollar (136 miljard euro).

Het grootste deel van Musks fortuin zit in Tesla-aandelen, waarvan de waarde in 2022 met 65 procent daalde, aldus het Guinness World Records-rapport. De daling versnelde in oktober nadat Musk Twitter had gekocht voor ongeveer 44 miljard dollar (40 miljard euro).

Groeiende zorgen over de afnemende vraag en logistieke problemen hebben de leveringen voor ‘s werelds meest waardevolle automaker belemmerd.

Musk lijkt het allemaal niet aan zijn hart te laten komen. Toen de markt sloot op 30 december 2022, tweette hij: “Langetermijn fundamentals zijn extreem sterk. Kortetermijn marktgekte is onvoorspelbaar.”