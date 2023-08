Nieuw record voor ‘Barbie’: wereldwijd brengt de film al 1 miljard dollar op

Volgens distributeur Warner Bros heeft de Barbie-film de grens van 1 miljard dollar slechts 17 dagen na de release bereikt. En dat is niet het enige feestelijke nieuws. De distributeur meldt ook dat regisseur Greta Gerwig de eerste vrouw is die deze mijlpaal bereikt binnen de filmwereld. “Een keerpunt”, aldus de filmproducent.

De film is volgens het bedrijf ook de eerste in deze eeuw die deze drempel in zo’n korte tijd overschrijdt. De roze film is lovend ontvangen door critici en inspireerde ook tot tal van selfies bij de poppenkasten die in bioscopen zijn geïnstalleerd.

De komedie, met in de hoofdrollen het duo Margot Robbie en Ryan Gosling als Barbie en Ken, laat zien hoe de iconische Mattel-pop zich in de ‘echte’ wereld beweegt. Een wereld van platte voeten en seksistische agressie.

De film was onderdeel van een intense marketingcampagne, aldus de BBC. De release leidde tot een stortvloed aan roze over de hele wereld: denk aan kleding, verschillende accessoires en rolschaatsen. En het zorgde voor een sterke stijging van de poppenverkoop, vooral in Zuid-Afrika. Over de soundtrack was het publiek ook lovend. Met onder andere Dua Lipa en Lizzo die de hit ‘Barbie Girl’ uit 1997 coveren, hebben de nummers al meerdere miljoenen luisterminuten op het Spotify-platform opgeleverd.

Christopher Nolan’s film ‘Oppenheimer’ zakte dit weekend naar de derde plaats met 28,7 miljoen dollar aan inkomsten.